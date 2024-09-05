港姐︱友誼小姐王汛文=周秀娜+陳法拉混合體　隱藏身份嚇你一跳

港姐2024將於本月15日舉行決賽，昨日15強佳麗互投選出「友誼小姐」，最後獎項由3號王汛文（Candice）先拔頭籌。王汛文被指貌似周秀娜及陳法拉，而獲得網民注意。現年23歲的她報稱職業為行政助理，她曾於面試時透露，自己從加拿大回港參選，而在其社交帳戶的簡介上則發現寫上「政府官員」，估計她是在政府任職。此外，王汛文近日獲得由佳麗互相投選的「友誼小姐」，是她獲得的首個官方大獎。

眾多佳麗都不乏高學歷或專業人士，而王汛文在社交網透露，自己於2022年加拿大艾伯塔省阿爾伯塔大學（University of Alberta）畢業。該校為愛德蒙頓公立研究型大學，於2025 QS世界大學排名躋身世界排名Top 100，曾培育出多位獲諾貝爾獎項得主。

翻查王汛文的社交網，發現她鮮有上載性感照，惟其自拍照仍成為網民的焦點。其外表擁「眾星相」，不同角度會跟不同女星撞樣，例如：正面貌似陳法拉、側面則與周秀娜撞樣，一度引起網民討論。此外，其社交網除了吃喝玩樂的打卡相外，很多都是與家人合照。當中其母外表年輕更成亮點，與王汛文甚有「姐妹相」，至於弟弟則為「小鮮肉」一名。

此外，王汛文的內地社交網自我介紹已加入：「我正參加2024年香港小姐，希望能帶給大家一份真誠和自信，讓大家能從我身上看到世界的不一樣！」而從上載的短片中，見到她曾介紹自己屋企，其裝潢簡約而不奢華，閒時外出亦會乘搭港鐵，可見生活非常貼地。

至於興趣方面，喜歡跑步及游水的王汛文除了好動外，亦有文靜一面。她透露，泡茶亦是自己的興趣之一。自小跟爺爺嫲嫲生活，加上嫲嫲是一位茶藝老師，故在童年時已獲嫲嫲教授茶藝及泡茶的知識。她更表示，自出娘胎後，嫲嫲第一時間便以茶代奶，沖茶餵她。