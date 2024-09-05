本日日本：一嘗被Hello Kitty蝴蝶結湮沒滋味

為慶祝Hello Kitty 50周年，日本Sanrio將在 9月6日至16日於東京涉谷SHIBUYA TSUTAYA舉行沉浸式體驗活動HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP！活動的一大特色係讓你感受被Hello Kitty及其紅色蝴蝶結重重包圍的滋味。場內有多個展區，當中的「STEP RIBBON SPOT」互動式光影區域，只要踏出一步，腳下就會出現繽紛可愛的蝴蝶結，感覺好夢幻！之後是光影打卡區「IMMERSIVE SPOT」，一連串的影像展示Hello Kitty歷代設計，並加入了新的元素，例如搖身一變成為Hello Kitty世界的涉谷十字路口、Sanrio角色們紛紛換上Hello Kitty經典藍色吊帶褲登場、做出可愛眨眼表情的Hello Kitty等。還有不能錯過的「鏡子自拍區」，在一整幅布滿蝴蝶結圖案的牆上，可以看到多塊大小不一的圓形鏡子，當自拍留念時，可透過鏡子反射有機會跟Hello Kitty合照。另外，只要將在快閃店內拍攝的照片或影片上傳並標記指定的Hashtag，向工作人員出示就可獲得限量貼紙一張！活動免費入場。

此外，即日至9月16日在涉谷109正舉辦HELLO KITTY FASHION ROOM，除了展示品牌與Hello Kitty的合作服飾外，現場還設有可與商品合照的打卡位。而11月1日開幕的展覽「Hello Kitty展-當我改變時，Kitty也改變」部分展位也會在此率先展示。