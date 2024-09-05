葉泓聲「針筒妝」化足4粒鐘　半裸瞓石梯扮死屍好難忘

由藝人黃宗澤、袁偉豪和蔡潔等人主演的《法證先鋒VI：倖存者的救贖》昨晚（4日）一集，銷售員文樂德（葉泓聲Gordon飾）離奇死亡之謎終於解開！雖然Gordon插滿針筒的鏡頭只得兩、三秒，但為了做出效果，台前幕後花足心思。

首先劇組為Gordon準備了一塊可覆蓋整個背部的假皮，讓他不用直接受針插之苦，之後化妝同事前後足足花了4小時為Gordon化好「針筒妝」，Gordon受訪時透露過程確實繁複：「黐完塊假皮再一支一支針慢慢拮上去，同埋又會係咁跌出嚟，然後又要再黐過。」Gordon更笑言剝皮過程比上妝更難忘：「其實點都會拮到少少真正嘅皮膚，有時轉機位我起身時，就會拮到幾吓。最勁嗰刻我記得係收工剝皮嗰吓，有似針拮得入咗少少，搞到啲工作人員都好緊張。」

除此之外，Gordon指半裸瞓石梯扮死屍的體驗亦相當難忘：「因為條樓梯係石做嘅，咁我瞓咗喺度差唔多成個鐘，呢樣嘢都幾辛苦，因為銀住咗成個身，又郁唔到要放鬆晒成個人去做。雖然呢場戲出街嚟嘅部分少，但我覺得好難忘又好好玩，同埋好有挑戰性同新鮮感呀。」問到趴在解剖床上的感覺，Gordon笑言得個凍字：「一瞓上去係好凍架，但大家（工作人員）真係好好，一唔使Roll機就會畀張被我冚住。」