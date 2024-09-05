港姐︱飛奔大漠碌地沙！莊曉婷挑戰極速傳說抗壓能力高

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》今日（5日）和明天播映最後兩集，最後一個行程是內蒙古，兩位港姐師姐何沛珈、陳懿德帶領（5）莊曉婷、（6）李曼思和（15）俞可程遊內蒙古。

今晚播出一集，三位佳麗要搭7個小時車去到內蒙古錫林郭勒盟正藍旗，參觀蒙古族一年一度的傳統體能運動競技活動-那達慕大會，之後3位佳麗跟蒙古族英雌學習射箭及搏克，穿上專用裝備的她們輪住被撻到碌地沙，身形高大的俞可程更被選中與老師單挑。

之後三人去到渾善達克乘坐沙地越野車體驗速度與激情，製作組在第一Round後幫三位佳麗量度心跳，被測得每分鐘41下心跳的莊曉婷對此豪言：「我諗我抗壓能力都幾高。」但原來一切只是製作組設下的陷阱，第二Round才是真正的「極速傳說」，三位佳麗奪命狂呼嗌個不停，心跳率即時飆升至每分鐘百幾下！三位佳麗還拜訪了國家級非遺代表性傳承人—其木格學習製作察哈爾服飾，更齊齊換上察哈爾服飾在遼闊的草原上拍照留倩影，畫面唯美。最後何沛珈、陳懿德和三位師妹在樹下聊天，李曼思坦言訓練很辛苦、更曾有放棄念頭，她眼濕濕說：「搞到咁攰，究竟呢樣嘢係咪自己想要？」莊曉婷亦淚腺失陷：「驚做得唔好會搞到人哋。」

明晚播出一集，三位佳麗和沛珈、懿德齊齊體驗內蒙古生活，她們首先去到草原放牧，期間沛珈不慎踩中牛屎，更捉着德德意圖「攬炒」，場面搞笑，之後一行人齊齊探訪內蒙古家庭，除了在蒙古包品嘗特色小食，還獻出人生揸牛奶初體驗。