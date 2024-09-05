全新smart #5豪華中型SUV發表

smart首款豪華中型SUV—smart #5日前全球發表，並率先為車迷帶來#5 Summit Edition 及 #5 Premium+ 兩個版本。據悉將提供單馬達後驅及雙馬達四驅配置選擇，至於相關動力數據有待廠方日後提供。廠方僅表示最快明年便會引入香港市場，至於是年頭、年中、還是年尾，暫未有確實時間表。

全新#5車長及軸距分別達4,705mm和2,900mm，方中帶圓的造型設計，配上無窗框車門及隱藏式門把，風阻系數僅0.27Cd。不單止咁，其頭尾LED燈設計亦見外向獨特，無論日抖還是晚黑，識別性俱高。其中#5 Summit Edition還配備超遠距離雷射鐳達及車頂雷射探射燈，照射距離可達47米之遠，可滿足從都市出行到戶外全地形多種場景需求。其他專為戶外出行的配備還有包括X型塗裝車頂架、越野置物袋、側爬梯、底盤安全裝甲及車側踏板等。

除了造型夠外向，其骨子裏也具備不錯的越野性能。例如，它除了擁有Eco、Comfort、Sport三種基本駕駛模式，另還有沙地、雪地、泥地、岩石及主動式調節，共五種全地形駕駛模式，最大涉水深度更達500mm。車載100kWh三元鋰電池，據廠方公布的續航力高達740km，不過是CLTC標準。在先進的800V純電高壓平台和4C超快充技術加持下，能於15分鐘將電量由10%至充至80%。