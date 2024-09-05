ANSONBEAN半裸拍MV　一Cut機狂谷肌

跳唱歌手陳毅燊（ANSONBEAN）在新歌《ONE DANCE》MV中首次除衫，半裸上陣，爆肌身形相當誇張，為保持最佳狀態，拍攝現場變成流動健身室，教練帶了健身器材貼身鞭策他，每當導演嗌cut機，即使只有幾分鐘，都要他做掌上壓、sit-up、拉橡皮筋等動作谷肌，ANSONBEAN的六舊腹肌可謂「粒粒皆辛苦」。

今次新歌由ANSONBEAN與女友Jaime聯手作曲、陳詠謙填詞、TonYnoT編曲及周錫漢監製。「呢首歌紀錄我成長過程，其實我好多時候都好困惑、好迷失，唔知點樣對待音樂、Fans、屋企人和身邊人，因為好多嘢都係好新嘅經歷，唔係好識處理。」ANSONBEAN希望找到方法做得更好，新歌就似是在道歉，他說：「希望大家可以原諒我、畀機會我，去接受一個新嘅我！」

因此MV中，出現他過往MV片段，他就以長矛擊破，而赤膊上陣，表達他赤裸地展示個人感受。ANSONBEAN表示：「唔係因為要拍MV、出碟、有project先至去做健身，其實更早之前，我就好想今年要練好身材，盡量食好啲、操練多啲。而為咗呢個MV，兩星期前認真地戒食澱粉質，5日前開始控制水分吸收，無水飲真係好痛苦，所以要珍惜食水！」由於外賣難以配合他的餐單，所以最近他開始親自下廚，「第一次煮嘅時候喺社交網開直播，煮到好核突、好恐怖。第二日就問工人教咗我煎雞方法，又問咗女友點樣爆蒜頭，媽咪和粉絲都有教我。」似乎烹飪已成為他的新興趣。MV裏面他的妝容面紅紅和有雀斑，好像「曬燶」了一樣，他解釋是想配合唱片「火」的主題，又特別邀請了Masa做Movement Director，加強舞步部分。