李麗珍自毀靚樣扮滄桑婦　李靖筠拍失身床戲感尷尬

由李麗珍（珍妹）、李靖筠（Gladys）、陳湛文（Peter）、COLLAR成員芯駖等主演的英皇電影《望月》開鏡至今逾年半，終於趁中秋節檔期上映。藝人李麗珍和李靖筠在英皇新片《望月》中各自接受新挑戰，前者放下「女神」光環，自毀靚樣扮滄桑婦，而後者則要拍失身戲，和男演員戴玉麒在床上做愛情動作時要叫聲，令她面都紅晒，大呼「好唔慣」。

日前珍妹偕Gladys及導演羅耀輝齊接受訪問，談及珍妹為飾演滄桑媽媽而放下偶包，增肥至120幾磅，兼素顏上陣及染白髮，她笑說：「演唔同角色先好玩，成日做靚女冇意思，不過我開工前已經跌傷腳，喺片場成日要戙高腳，工作人員怕我辛苦唔畀我周圍走，真係拗住（柴）嚟拍架，導演話唔緊要啦，可以當自己風濕痛喎。」導演笑言最難忘有場天台戲，為方便珍妹，特別安排幾位猛男抬她上樓，不過珍妹堅持慢慢行上樓，不想勞師動眾。

不過Gladys則覺得珍妹有腳傷是錯有錯着，因有助飾演仔女的Peter及她更快入戲，她說：「喺現場我哋成日叫佢（珍妹）小心，好似湊住阿媽咁，好快就建立咗家庭關係，劇情又好生活化，真係好似一家人咁。」而珍妹對「女兒」也相當滿意，大讚Gladys喊功一流：「佢隨時喊得出，好大滴眼淚飛出嚟。」

Gladys在新片挑戰多個第一次，包括飾演戀愛腦角色及玩交友App，還要拍失身床戲，提及時她怕醜到揞面，直言：「失身呢件事要重演番都有啲難度，（係好耐以前嘅事？)我冇講架，雖然冇露點，都好尷尬，因為我拍到出晒汗，佢（戴玉麒）仲要掂我，真係唔好意思。」又謂拍MV時也曾試拍過床戲，但覺得拍這種愛情動作戲，她永遠都不會習慣，加上要邊演邊叫出聲，指導演要求她和對手互相呼喚名字，她又說：「邊有人咁架？我都係第一次拍床戲要叫人個名，我個角色名叫廖美珍又老土喎，但導演話角色需要喎。」