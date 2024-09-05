許光漢入伍被爆有3大驚人特權　預告聽日放兩日假

台灣男神許光漢上月20日入伍，大批「許太太」呼天搶地話冇睇見偶像，變相令佢入伍生活成關注焦點，前往成功嶺接受為期3周替代役訓練嘅佢，即將於明天（6日）結訓，但就有台灣爆料指，佢喺訓練班享有「獨立廁所、吃外食、免上課程」等特權！

有爆料者稱某明星喺台灣成功嶺進行替代役訓練，並「處處享有長官給予他的特權」。雖未指名道姓，但就點出係喺「14中隊」，正正同許光漢今次訓練資料相同。爆料內容指稱，許光漢同其他1,000多名役男聽演講，大家都要坐足3小時，只有20分鐘去廁所，但廁所只有1間及10個小便斗，其他人要排長龍時，「某明星」就唔需要排隊，而係被帶到獨立廁所，幹部仲會定時回報其動態。

另外，替代役新訓三餐由食品商供應，食物品質唔會高，「某明星」喺用餐食間就成日被帶到中隊長室或副中隊長室，享用從軍營外帶入嘅外賣；「某明星」亦經常缺席「民防課程」，曾有幹部點名回報其缺課，上級即指示「放寬缺課時數」，令佢仍然可以拎到完訓證明。

對此，替代役訓練班執行秘書就直指爆料內容太誇張，亦「不可能」，因為演講地點廁所確實只有一個，但大家都係排隊去廁所，地點並冇其他獨立廁所可以使用；訓練班伙食係禁止叫外賣，若表現良好先會獲長官允許去福利社買嘢。

而「民防課程」每人必須接受40個小時的訓練，唔可以缺課。佢表示許光漢訓練班受訓期間非常低調，同大家一樣一齊食大鍋飯、睡大通鋪，被詢問可否捐血拍照作公益宣傳時，許都婉拒影相，而佢同其他7、800名役男同時受訓，唔可能有特權。

同時佢亦表示許光漢聽日結訓後會放假2日，下周再繼續喺成功嶺接受7天專業訓練，緊接去公益大使團服役。