【是日通勝】

農曆八月初四

甲辰年 壬申月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：動土、掃舍、安葬

忌：補垣、栽種、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：事業運稍微好轉，謀事謹慎一點就冇問題。

金牛座：勿做出損人利己的事，言行要對得住良心。

雙子座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

巨蟹座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

獅子座：運勢不過不失，多用橙、黃兩色會有着數。

處女座：苦無機會向心儀的異性獻殷勤，心情鬱悶。

天秤座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

天蠍座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

人馬座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

山羊座：生活充實，但身體露出疲態，宜好好休息。

水瓶座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

雙魚座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）兔 多阻滯

鼠：做事要腳踏實地，走捷徑將弄巧成拙。

牛：易有意外發生，不宜參與高風險活動。

虎：健康運一般，如有不適，應盡快求醫。

兔：是日沖煞，事業停滯，需要作出檢討。

龍：說話表現出親和力，運勢也會好起來。

蛇：運勢好轉，纏擾多時的問題有望解決。

馬：貪字得個貧，理財投資的心態要審慎。

羊：桃花旺，今天不妨向意中人表露心迹。

猴：工作多甩漏，完成後要多花工夫檢查。

雞：心態積極，對事業或學業充滿了期盼。

狗：不要被倒霉的事影響心情，保持冷靜。

豬：感情關係出問題，宜跟伴侶加強溝通。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

真命天子

真命天子是何人？這是女性最喜歡的問題。人生在世，哪個是真命天子？用甚麼標準來界定真命天子的特性？是結婚的那個？是同居的那個？是最喜歡的那個？是初戀的那個？還是最多人羨慕的那個？

真命天子是哪個？每個人都有自己的標準，而且世界繽紛璀璨，不論男女，都有不同的喜好生活。時代背景、年歲心態、戀愛次數與長短，都影響着每個人的標準，用八字來論述哪個男性為真命天子，難。

現代婚姻和早幾代人的婚姻比較，已經有翻天覆地的變化，用真命天子來問命中姻緣，已經不適合了。活在當下，不論過去的姻緣如何如何，已成歷史。應問當下之姻緣如何？有甚麼特徵？何時何地？女命以官殺為夫星，命中官殺與當下流年大運關係。

流年大運是官殺，多在工作職場遇上姻緣的機會大。流年大運是財星，姻緣多在富裕一些之男性圈子。流年大運為食神傷官，姻緣則在放假娛樂之時認識之人。流年大運為比劫，姻緣多在消費或已認識朋友為主。流年大運是印星，則以長輩介紹，或學習過程結下的緣分。用命運中的特質來預備新姻親，更為實際。