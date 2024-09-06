鞠婧禕大包圍擸資源　勢逼迪麗熱巴

內地小花鞠婧禕離開舊東家後，人氣不跌反升，狂搶資源與代言之餘，更「升呢」躋身時尚界，獲品牌邀請孖唐嫣出席歐洲時裝周，雖然被批「網紅樣」，但亦足以成為眾小花、花旦趙露思及迪麗熱巴等的「眼中釘」！

內地電視圈競爭激烈，部分頂流花旦近年因收視欠佳而跌落神壇，或「轉跑道」攻影壇，其他小花即伺機上位，當中包括被譽為「4千年一遇美女」的鞠婧禕。她與舊公司完約後處於自由身，雖然未有大公司做後盾，但她積極拓展人脈，資源不但未有萎縮，反而愈來愈好。

今個月舉行的時裝周，有指不少內地藝人前往朝聖，日前流出的名單中，除了時裝周常客迪麗熱巴、楊紫、劉詩詩、趙露思、虞書欣與古力娜扎外，鞠婧禕亦赫然上榜，更將孖住花旦唐嫣現身同一品牌時裝騷，日前她便於社交網上載拿着該品牌手袋晒V的照片，擺明刷存在感！

有傳品牌前年及去年均有邀請鞠婧禕出席時裝周，但遭她當時的公司婉拒，如今終憑個人力量打入時尚界。現時她狂擸資源，迪麗熱巴及趙露思等當然看在眼裏，不過論人氣，熱巴在芸芸女星中依然高人一等，不單是品牌寵兒，據網上平台的民調顯示，她是網民最期待在時裝周見到的女星，票數遠遠拋離其他藝人。

鞠婧禕進取之餘，其粉絲亦賣力課金，其雜誌最近銷售額驚人！據統計截至今年8月的雜誌，以24小時銷量計算，熱巴憑11,588,560元人民幣（約12,727,850港元）銷售額登首位，鞠婧禕則以11,073,060元人民幣（約12,161,670港元）緊隨其後，兩人均突破1,100萬元人民幣大關，吸金力強勁！而鞠婧禕早前拍攝封面的服飾贊助，正正就是趙露思代言的品牌，今次贊助她可謂試水溫，沒想到效果奇佳，有指因而提出後續合作可能，令趙露思的代言地位岌岌可危。

角色熱度No.1

至於扛劇能力方面，鞠婧禕也不能小覷，有網上平台公布「待播劇角色熱度指數」排行榜，她與熱巴、趙露思、白鹿也榜上有名，她更憑奇幻愛情劇《千香》中「姜黎非」一角排第1，該劇是她與宋威龍第3度合作，被讚是高顏值主演團，未播先火。而男星魏大勛排第2，第3則是熱巴的《梟起青壤》角色「聶九羅」，第4至10位依次是成毅《赴山海》的「蕭秋水」、熱巴《利劍玫瑰》的「鄧妍」、鄧為《仙台有樹》的「蘇易水」、龔俊《暗河傳》的「蘇暮雨」、趙露思《許我耀眼》的「許妍」、成毅《狐妖小紅娘．王權篇》的「王權富貴」、白鹿《北上》的「夏鳳華」。雖然熱巴的排名不及鞠婧禕，但網民指出她有兩劇入榜，以致分薄票源。

綜觀各方面，鞠婧禕無論人氣或熱度均愈來愈強，有人甚至將她與熱巴作比較，但不少網民認為她們番位不同，又指鞠婧禕屬「網紅樣」，要長期維持熱度必須靠作品及實力，短時間難威脅熱巴，但難免會瓜分對方資源。

李現攝時間遊埠

有份出席巴黎時裝周的內地小生李現，上月底把握機會出遊，首站飛首爾，由其工作室分享的花絮片可見，化身攝影師的他四出找「獵物」，由天空、街道、樓梯、店舖櫥窗至火車，甚至在草叢中捕捉少女踩單車的情景，一一以相機記錄下來。

其後他偕好友轉戰日本大阪，湊巧暑假尾聲，所到之處均被網民捕獲，而他繼續做「龍友」喪影，並將作品上載至社交網，寫道：「人與人之間的情感關係總是微妙且交織的，這趟旅程抓住了很多溫暖的瞬間，選了9張自己比較喜歡的照片分享給大家。」有網民發現朋友被李現攝下，大表羨慕！完成日本之旅後，李現即撲返上海出席活動，忙得不可開交！