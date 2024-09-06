胡定欣車輪轉慶生好「糕」興　被催搵男友扮傻過骨

視后胡定欣本月9日生日，繼之前粉絲為她慶生後，日前，一班圈中好友袁偉豪夫婦、陳山聰夫婦、單立文夫婦就齊齊為她慶生，胡蓓蔚（豹嫂）更貼心為她準備了精緻花花生日蛋糕，豹嫂於社交網寫道：「因為妳正日生日要離港工作，所以村民決定提早幫妳慶生，祝小霸王胡定欣生日快樂、身體健康、紅紅火火、花開富貴，We love you loadss！」而豹哥則搞笑留言：「大個女啦，自己識做啦…… 唔使我畫公仔畫到出腸啦」疑催定欣快點找個男朋友，但定欣就詐傻表示：「有咩事做？」而袁偉豪則留言向豹哥謂：「畫啦」，相當搞笑。

定欣接受東網獨家訪問時謂：「每年『將軍澳福利會』村民們都會互相慶祝生日，個蛋糕好特別，係豹嫂（胡蓓蔚）準備嘅，都好surprise，紅噹噹呀！相當好意頭，大紅大紫。」現時，定欣已於澳門為無綫電視電影《尋夢琴澳》拍攝，昨日更與同劇拍檔林夏薇、馬國明、陳展鵬、張曦雯、譚俊彥等全部演員都齊檔現身出席劇集活動，之後大夥兒都為定欣慶生。

《尋》劇劇情帶點輕鬆情節，定欣劇中與譚俊彥兩夫婦，而她就飾演一名米芝蓮的星級大廚，Shaun就是建築師，她謂：「劇中講我哋各自有夢想，但好想生小朋友，當中又有啲經歷，之後就喺橫琴發展事業，繼續追夢。」問到現實生活中她是否地獄廚神？有否向廚藝了得的阿Shaun請教時，定欣笑謂：「我又未至於地獄廚神嘅，希望我可以喺演繹上面搭夠啦！」