佘詩曼撼贏趙露思奪「亞洲視后」　高海寧火辣拎女配

2024年「亞洲影視內容大獎」尋晚（5日）首次於台灣舉行頒獎典禮，共計提名來自亞洲13個國家的140多個節目，獲獎者來自亞洲多個國家，包括台灣、泰國、日本、韓國、蒙古、馬來西亞、新加坡、印尼等，挑選亞洲Top視帝、視后。當中視后由《新聞女王》佘詩曼拿下金獎，「Man姐」威出海外，獲得國際大獎肯定，同時佢更係揮低內地流量小花、憑《後浪》奪銀獎嘅趙露思；視帝則為《卡特蘭殺手》阿若·阿泰德。

惟佘詩曼因有工在身，未能親身到現場領獎，靠高海寧幫忙上台接過獎盃。稍後佘詩曼亦喺社交網留言道謝：「我非常高興和榮幸能獲得2024年亞洲內容大獎最佳女主角。謝謝，謝謝，謝謝ContentAsia。因行程緊湊未能出席，真是可惜。而且大大大大大恭喜我的甜心高海寧獲得最佳女配角！非常值得🌟讓我們期待第二季 🤗」

另外，演出同樣搶眼嘅高海寧，亦憑已《新聞女王》拿下女配角金獎，仲身穿一襲大紅禮服，展現性感腰線，相當搶眼；《破毒強人》張曦雯則拎女配角銅獎。高海寧接受東網訪問時，亦非常興奮：「好開心呀！又憑住『許詩晴』呢個角色攞多咗個獎，今次嘅對手係亞洲地區嘅劇集，我都開心得到呢個認可，我會繼續努力。」又提到自己幫佘詩曼拎獎，感覺更開心：「好戥佢開心呀！我幫佢攞獎仲開心過自己上台攞獎，所以我都feel到當初佢幫我攞獎時佢都好開心嘅嗰種心情，希望我哋喺《新聞女王2》入面會有更加好嘅表現。」