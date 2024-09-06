經典回歸　《盜海豪情》有望原班人馬開拍第4集

荷里活兩大男神畢彼特（Brad Pitt）與佐治古尼（George Clooney）上星期在《威尼斯電影節》宣傳合作的新片《孤狼同謀》（WOLFS），即時令人想起他們初合作的另一代表系列作《盜海豪情》（Ocean’s Eleven），近日有傳畢佬與古尼有意開拍《盜》第4集《Ocen's Fourteen》，並嘗試邀請德國得獎導演Edward Berger 執導。

Edward於2022年因執導德國戰爭片《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）而成名，影片於《奧斯卡》獲9項提名，最終奪得「最佳國際電影」以及「最佳攝影」等4獎。《盜4》暫時未落實開拍，但就有指系列其他演員包括麥迪文（Matt Damon）與金像影帝卡斯艾佛力（Casey Affleck）亦會回歸。

重拍60年代《銷金窩大劫案》的《盜海豪情》2001年上映時大受歡迎，每集都以大卡士掛帥，2007年拍到第3集《盜海豪情十三王牌》（Ocean’s Thirteen）後沒有再延續，2018年曾拍過女版《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）並由荷里活3大女星姬蒂班查（Cate Blanchett）、珊迪娜布洛（Sandra Bullock）與安妮希芙威（Anne Hathaway）等擔正。而去年曾一度傳出「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）與「Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）將再合作拍攝《盜海豪情》前傳電影，但一直未有動靜。