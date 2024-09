來自美國阿特蘭大的饒舌男歌手Rich Homie Quan於昨日突然被傳出死訊,終年34歲。

死訊傳出後,他的家人亦隨即向外證實消息。家人指Rich「死於突然」,據知他於阿特蘭大的家中離世,是他的女友於屋內的梳化上發現他不省人事於是報警,而當時她指男友已沒有呼吸與心跳並口吐白沬。家人於聲明中表示對Richa的死感到心碎,渴望尋求他的死因。

在Rich離世前幾日,他亦於社交網分享自己在舞台上表演的照片並留言表示:「就算係廢話一切視野清晰。」Rich於2013年打入樂壇並隨即大受歡迎,名曲包括《Type of Way》、《Flex (Ooh, Ooh, Ooh)》以及《Ride Out》等。他於2018年僅推出過一張專輯《Rich as in Spirit》,2022年再推出大熱EP。