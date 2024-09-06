黎耀祥豪氣請食煞科飯　龔嘉欣轉頭再「派餅」

視帝黎耀祥、龔嘉欣、孔德賢、丁子朗及倪嘉雯日前完成無綫劇集《香港探秘地圖》的拍攝，向來慷慨的黎耀祥更宴請全部台前幕後的工作人員吃煞科飯，現場相當熱鬧，氣氛甚佳。期間「萬歲」的黎耀祥更滿場飛敬酒，他更向現場同事謂：「多謝大家今日賞面光臨，希望大家玩得開心啲，當自己人食餐飯得㗎喇！」而龔嘉欣則踢爆謂：「我未聽過話食收工飯係不設人數上限，呢個係祥哥定出嚟嘅！」黎耀祥謂：「唔係，因為呢套戲大家都好辛苦，拍時又熱，又多夜戲，啲手足都好辛苦，大家都係老朋友，大家都係食餐飯開心吓啫！」

二人接受無綫娛樂新聞台訪問，期間主持許文軒又指嘉欣「派餅」，黎耀祥即謂：「咦！咁快呀！恭喜你喎！派餅呀！」嘉欣謂：「係月餅！我都想送少少心意畀大家，又就嚟中秋，都係不設上限，唔夠大家就嚟問我攞月餅券！」

另外，孔德賢與倪嘉雯接受訪問時，德賢大爆嘉雯劇本寫滿字，嘉雯即時向他又打又推，叫他不要再講，場面搞笑，德賢謂：「佢啲字仲多過劇本本身，祥哥都問佢咩嚟？係咪說明書？」被讚勤力做功課的嘉雯表示首次多戲份，故相當緊張，更謂：「如果冇咗本嘢，我會好驚恐，唔知點好㗎喇！」