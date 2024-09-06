新主音接替已故成員　美國搖滾樂團Linkin Park宣布再戰樂壇

英國殿堂級搖滾樂隊Oasis早前宣布重組開騷，而美國另一搖滾天團Linkin Park（LP）亦宣布再戰樂壇，並宣布新成員加盟接替2017年自殺身亡的主音Chester Bennington。

LP宣布美國樂隊Dead Sara主音Emily Armstrong加盟任樂隊的新主音，此外，唱作人Colin Brittain亦加入擔任LP的新鼓手。而LP亦於今日推出他們7年以來首隻新歌《The Emptiness Machine》，並宣布於今年11月15日推出新專輯《From Zero》。今次是繼2017年Chester離世前兩個月推出的專輯《One More Light》之後LP的全新專輯。

另方面，LP亦宣布將於9月11日開始在洛杉磯舉行名為《From Zero》的全球巡迴演唱會，除了美國之外，他們亦會在德國漢堡、英國倫敦、南韓首爾以及哥倫比亞波哥大開騷，暫時未有香港站。LP曾多次來港開騷，隊友Mike Shinoda於Chester死後1年亦有以個人身份來港舉行名為《Post Traumatic（創傷後遺）巡迴演唱會》。