AKIRA踩入老婆家鄉做高薪評審　林志玲疑被小S模仿

台灣名模林志玲2019年與日本天團放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚後及產子後，便放慢事業腳步，反而老公AKIRA不時參與不同的綜藝節目，繼內地節目《披荊斬棘4》後，昨日（5日）他又與一班舞者在台灣出席節目《S＋PLUS巔峰舞者》記者會。期間，AKIRA更模仿老婆林志玲得知他要加入評審陣容的反應，用中文笑說「加油」，擺明「放閃」。當問到他會否讓2歲兒子長大後也當舞者時，AKIRA坦言這對於家長而言是比較困難的問題：「我們當時學舞是比較辛苦的，現在時代不一樣，有社群可以學，環境比較好一點，身為家長都會支持小孩的決定，雖然不知道未來會怎麼樣，但一定會支持他。」而AKIRA於節目中的酬勞成為大家關注，當製作人張瑞哲被問到他是否導師、評審中最貴酬勞時，張瑞哲笑謂：「就算他是最貴的也是應該的」。

此外，台灣女星小S（徐熙娣）與林志玲是好友關係，近日於小S節目中，有人爆料指模特兒好友甚有機心，當時小S竟然驚呼「天啊！一定是林志玲」，令全場笑翻。小S又指知道林志玲很多秘密，甚至模仿對方語氣謂：「小S，我真的很喜歡把人支開，因為我真的想要賺這個錢。」不過當事人即趕緊澄清對象並非林志玲。