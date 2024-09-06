中秋聚會，鹹香小食和美酒方便聊天，適時來些甜美節日小點或飯後甜食，同樣能令節日過得更完美。特別設計的烘焙禮盒，又或是來杯冰凍的雪糕，令節日氣息更Sweet。

本土特色

美味的烘焙加入特色食材，風味更佳。本地餅禮專門店以香港味道及四季作靈感設計了多款新口味，新推的香港特色蝴蝶酥禮盒就有經典糖不甩、金沙櫻花蝦、荔枝紅茶酥、番茄芝士及黑白芝麻味噌口味，單品口味禮盒除上述5款新味，還有海苔肉鬆選擇，用來自用或送禮，富有風味。

日系之選

日本甜點一向有人氣，大阪蛋糕甜品店今年首次推出中秋禮盒系列，酥片禮盒以日本低筋小麥粉和法國牛油入饌，有朱古力片酥和杏仁薄脆，質感細膩香濃。蝴蝶酥禮盒內有朱古力及法式蝴蝶酥。另外，月餅曲奇禮盒內有焙茶榛子及抹茶紅豆松子月餅，再加上開心果口味曲奇、雙重朱古力曲奇及朱古力蝴蝶酥，分量十足。

意式冬甩

意大利甜點濃味誘人，赤柱意大利麵包店及餐廳推出意大利冬甩禮盒，內有用9款麵粉製作的美味冬甩，吉士醬作餡料，甜度輕盈，香甜而不膩，配茶或咖啡剛好。

精緻健康

怕肥的話，可以慎選健康配搭。素食糕餅店今年推出多款禮盒和甜點，巨型的月餅蛋糕有蘋果金寶、檸檬茶或野生士多啤梨等等口味，客人還可選擇有機、純素或無麩質等配搭。其他有燈籠蛋糕棒棒糖、金球蛋糕棒棒糖、中秋兔子杯子蛋糕和燈籠杯子蛋糕 ，以及特別版蝴蝶酥禮盒及無添加糖曲奇系列禮盒，總有一款合大家心水。

月餅變雪糕

食月餅吃到膩，不如試試其他形態？法國糕點品牌於現時至9月18日推出月餅軟雪糕，法國純牛奶加吉士醬和鹹蛋黃打造，甜中有鹹香，味道夠新奇，逢星期五至日，以及9月16日至18日，可享軟雪糕買一送一優惠。