Robbie重提與Oasis兩兄弟不和舊事：佢話我應該被吊死

英國經典樂隊Oasis復出樂壇開巡唱，隊中兩成員Noel Gallagher與細佬Liam Gallagher多年來不停公開批評圈中人，其中包括與他們差不多同期出道的英國天王巨星Robbie Williams。Robbie最近受訪時亦趁Oasis重組而舊事重提。

Robbie與Gallagher兄弟原本好老友，但自從2000年後開始結怨。他於訪問中直言他們當年的公開批評令他「難以承受」。他憶述當年的情況：「每次我睇電視節目時，都會有人（Gallagher兄弟）對我充滿仇恨。呢個係錯誤且荒誕嘅。呢個係難以忍受嘅。我只好離開國家。我記得佢哋講過有關我嘅每一句話。Liam話我應該被吊死，Noel就話我係Take That入面個肥Dancer。」而2013年，Liam繼續抨擊Robbie稱他是「白癡肥X」。

不過「事過境遷」，Robbie沒有乘機唱衰Oasis，相反仍在同一訪問中看好他們會有精彩演出並形容Oasis重組是目前國家的「療癒時刻」，更指只要主音Liam「企定定」為觀眾唱歌已保證「值回票價」。