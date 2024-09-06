姜濤屋企曝光　玩大眼Filter驚變「張敬軒」

男團MIRROR人氣王姜濤今日（6日）原本到電台宣傳新歌《Every Single Time》，但因「摩羯」颱風襲港而取消，改為在社交網直播，不少「姜糖」都大表失望紛紛湧到網上見偶像，高峰期有8,800人在線，姜濤在家中梳化開直播，全程攬住「阿尷」公仔做訪問，非常Chill。直播開始前姜濤掛住玩Filter一度斷了線在鏡頭前失蹤，姜濤真的很喜歡玩Filter，再駁線之後，繼續玩大眼Filter，粉絲留言笑指姜濤變了「張敬軒」。

姜濤表示未能親身到電台受訪覺得少許可惜，因為很久未有到電台，但另一面都開心，因為每次做訪問都好緊張，現在家中直播感覺放鬆及開心好多，主持問他有冇執屋？姜濤表示：「全部亂衫喺隔離。」隨即快拍客廳的狀況派福利，看到客廳用橙色窗廉，梳化上放滿衫有點凌亂，他表示正在晾衫。

新歌由張繼聰作曲，陳詠謙填詞，姜濤表示收到Demo時正值與家人去澳洲旅行，覺得首歌好有R&B味道，由《一號種籽》開始，便對R＆B的節奏感音樂產生興趣，初時都擔心自己唱功未達標，希望今年開始陸逐推出多點輕鬆節奏的歌曲，令大家聽完開心及感覺好型就好。問是否之前向阿聰邀歌？他說：「同佢係好朋友，之前講過如果有好的Demo就傳畀我，唔一定有目的，佢覺得好聽的歌都會傳畀我，我一聽覺得幾中，上年我想開演唱會，覺得需要呢首歌。」結果在去年演唱會上首次演唱。自演唱會後，歌曲至現在才派台，姜濤解釋在表演完後有好多新諗法，想將自己內心的想法拍出來，不想太倉促，才拖到今年推出。

提到新歌MV選在台灣拍攝，及邀得台灣排舞師重新編排舞步，不過學舞時間只有一日半，有點倉促。而執導的馮德倫之前曾經合作過，剛好馮德倫在台灣，2人一拍即合，他笑言：「今次合作好開心，馮導都係唔太多嘢講，我哋睇法好一致，相處好輕鬆，佢同我講好耐冇打波想同我打，覺得打波的人都係好人。首先大家好Friend，呢樣好緊要，合作前必要前題。（馮德倫話你半夜三更諗到點子就傳畀佢？）今次專登冇畀太多意見，以前的MV參予太多，唔係唔好，但我唔係所有嘢都啱，諗嘢會局限，要有更多可能性，我都係畀啲好表面意見，畀少少構思。」

拍攝MV當日爆出有神秘女神出現，有指是舒淇前來探班，姜濤未有開名，但「證實」：「佢嚟時我唔知，佢好低調戴住帽及口罩，所以無發現到，到我拍Dance Version前先知佢嚟咗，大家都特別畀多啲力，踏步拍手都特別大力啲，因為估唔到佢喺度。（馮德倫安排女神出現，係想大家畀多啲力？）我拍完佢就走咗，好低調，不過有話之後可唔可以再見。」

他覺得MV最大挑戰是要邊跳邊接咪Stand和接帽，指動作看似好輕鬆，但其實咪Stand好重，「要抬起再接番好難，都克服到，馮導會問我OK唔OK，我都會敬業啲，拍多幾多Take保險啲。」他又特別請台灣的朋友替他拍多點MＶ的幕後花絮，由出發到台灣開始便拍，有別於以前ＭＶ時常要保持神秘感。

首歌裏面亦有另一位女神獻聲，他表示原本只有他一個人唱，後來經討論後不如加把女仔聲，最後決定加入COLLAR的Day的聲，覺得姜濤與Day這個組合令人意想不到，而且Ｄay未出過Solo很適合：「多謝Day接受邀請，佢把聲係我哋想要的聲。」

忙完拍劇後，姜濤透露正開始準備排練團歌及拍團歌MV，MIRROR亦會有小組歌推出。有粉絲詢問姜濤的國語歌準備如何？他表示：「國語歌公司有話過想出，但我唔知......哈哈！我需要公司同事喺隔離，唔敢答有冇國語歌，但自己係希望可以出國語歌。（幾時出專輯？）希望有啦！可能真係有呢？我唔知邊啲答得，變相答咗大家，作歌手，有自己專輯好開心的事。」