江若琳尋回心中鎖匙　感激老公陪伴度過低潮

歌手江若琳（Elanne）日前接受HOY訪問，暢談相隔7年再推出新歌感受。她表示新歌關於青春和成長：「大家喺成長路上都會為自己許下一啲心願，好多人可能因為生活所逼，未必人人都可以做到18歲時許下嘅願望。呢首歌想講，去到任何年齡或階段都好，如果有一日你尋回心中嘅鎖匙，其實仍然會有一道大門為你而開。」她回想起18歲那年也大呼神奇：「18歲入行，當然有好多願望，但所有事都事與願違，到最後要面對好多嘅難關同逆境，呢個就係人生。」

Elanne自言在人生最低潮時遇到丈夫，對方為她承擔很多事情，陪她度過很多風雨：「佢曾經同我講過，你所有煩惱同壓力都唔好去諗，你全都放喺我身上，因為我有呢個能量去為你遮風擋雨。起初你會覺得可能是係追求女生時講嘅說話，或者係結婚誓言，但係我發生咁大件事，佢真係一直陪伴我到底，依家諗番我嘅人生冇任何不幸。」她認為共富貴容易，共患難難，所以很感謝對方：「我未來嘅人生又多咗一個人，同我共患難同共富貴，就係我嘅仔，佢依家講得最多就係媽媽，每天都講100聲媽媽。」

講到想對自己或家人的心底話，Elanne稱：「我好感謝每一個遇見，無論係我以前嘅經歷，遇到嘅人同事，其實冇一件係壞。每一個人，喺呢一刻我都係好感謝，因為冇嗰啲事，我就唔會遇到我嘅老公。我經常都講囝囝就好似上天覺得如果我可以經歷所有歷練，我就會送一份禮物畀我，所以我會好珍惜呢份禮物。」