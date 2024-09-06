陳蕾洪嘉豪開唱　魏浚笙享受合作拒騷肌

歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）及魏浚笙（Jeffrey）將聯手舉行音樂會，早前3人為音樂會拍攝宣傳海報，攝影師特別營造帶有王家衛電影氛圍的場景，他們收起了平日的笑容，在鏡頭前chok擺甫士，型格十足。他們透露拍攝時都不約而同聯想到王家衛電影世界的演員，Kaho率先表示：「我都想做返啲氣質出嚟，所以有啲相我係張國榮嘅蹺腳。」陳蕾笑言：「我都有個曼玉腦喺度！」Kaho聽罷即代Jeffrey回答：「我係國榮腳、你係曼玉腦，Jeffrey本身就係城武樣啦！」Jeffrey即時傻笑。

今次是3人首度合作，他們大表興奮，講到今次合作的心情，陳蕾謂：「我會形容為緊張，因為我驚唱嚴肅嘅歌望到Kaho或者Jeffrey會忍唔住想笑，頭先影海報已經係，人哋整咗個好有氣質嘅場景但係咁忍唔住笑。」Jeffrey則分享了對於兩位拍檔的感受：「我會用光芒去形容，因為有時見到Kaho同陳蕾都好有光芒。」Kaho則表示：「一定要用豐富去形容，因為3位曲風，尤其陳蕾比較唔同，但我同Jeffrey又有唔同，台上可能會有啲幾好玩嘅嘢。」

談到音樂會的準備功夫，問到陳蕾可會以她擅長的針織技術，為各人編織演出服裝呢？陳蕾先望望兩位男士，然後笑道：「眼神已經確認佢哋唔打算著我織嘅嘢，大家合作就無謂搞到人哋喇，織完佢哋唔鍾意我又唔好意思，或者織啲小物件，當護身符袋住，當係首次合作嘅一個紀念品同祝福。」Kaho在個唱時操肌成效很好，今次可會再一次刻苦操肌呢？Kaho自爆：「其實我冇操肌呢方面嘅興趣，但純粹覺得上台都要fit啲，但個唱我會形容為有少少過火，但嗰一刻係唔知，唔覺得自己咁瘦，所以今次會健康返啲，至於肌肉就交返俾兩位。」Jeffrey聞言強調：「肌肉真係冇咗喇，消失咗，所以今次上台好想純粹享受同兩位合作。」Kaho難以置信說：「點知全部衫都係露臂同低胸！」

另外，今次音樂會主題是活在當下，勇敢做自己，問到他們在生活上如何勇敢做自己，Jeffrey稱：「我會捉緊做人嘅信念，因為信念好緊要。」Kaho則道：「我諗係捉緊當下，因為我唔識，好多時都珍惜唔到呢一下。」陳蕾也認同Kaho：「我都覺得係要捉緊當下，譬如今日拍攝，有時我都唔知笑乜嘢，但都會想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情，希望演出當晚大家都可以好享受當下，捉緊當下，帶俾大家精彩嘅表演。」Kaho補充說：「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容，可以好珍惜可以玩，希望演唱會當晚可以做到呢種感覺俾大家。」