陪瞓女將　共進溫柔鄉

女將係日本獨有嘅稱號，意思係指老闆娘，而喺日本AV界就有唔少以「旅館女將」為主題嘅作品，當中佢哋招呼周到又體貼入微，除咗陪飲陪食，仲獻身陪瞓，令客人冧到震！

服務至上

喺溜池滾球出品嘅《巨乳人妻女將無限制旅館》入面，佐山愛係一間溫泉旅館嘅老闆娘，每次見到有單身男士入嚟住，都會提供貼心服務，先入房吹奏一曲，到晚膳時會餵客人食飯飲酒，之後齊齊浸溫泉兼打番場水戰，最後與客人同床共寢更係指定動作，就係咁，吸引愈來愈多男客人嚟幫襯，令溫泉旅館嘅生意蒸蒸日上！

情不自禁

於RUBY推出嘅《一日女將就任》當中，葵百合香呢位巨乳美熟女被委任成為溫泉旅館嘅一日女將，雖然任期只得一日咁多，但係百合香亦抱持住瞓身服務態度去招呼客人！而當男住客見到百合香散發出誘人嘅成熟韻味，都會情不自禁硬朗起來，體貼嘅百合香當然知道佢哋有咩需要啦，即刻同對方展開和室激戰，之後再去溫泉玩多轉，百合香更唔介意打真軍兼中出收場，梗係令客人心滿意足啦！

3P混戰

片廠FALENO製作嘅《美巨乳若女將經營的旅館》，講述八蜜凜自從成為一間溫泉旅館嘅女將之後，慕名而來嘅男客人愈來愈多，之所以咁多人嚟幫襯，都係為咗見識一下凜妹心口對極品H奶，男客人除咗可以口手並用，仲可以同八蜜凜埋牙激戰！如果同一時間有兩個客人都有需要的話，經驗豐富嘅八蜜凜就會一次過招呼佢哋，嚟個3P混戰都冇問題！

簡評

喺日本不時都會遇到女將，佢哋總係笑容親切而且禮貌周周，而今日為大家介紹嘅「女將系列」當中，一班由AV女優扮演嘅女將招呼客人更係瞓晒身，令入住嘅客人充滿快感！喺3部作品中，本仙最鍾意佐山愛主演嘅《巨乳人妻女將無限制旅館》，原因係愛妹除咗對波夠白夠滑，亦散發出傳統日本女性美，着上和服扮演女將更加入型入格配埋親切態度服侍客人，幕幕色慾場面都令人睇得興奮無比。