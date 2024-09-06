美古靚偈王　「峰」搶眼球

美國同古巴之間嘅紛爭，竟然會喺索女界延伸？邊個叫呢兩個國家都不乏巨乳兼靚臀嘅性感網紅咩！今日就搵來美國代表Tiffani Madison同古巴代表Jessy Ren進行比併，睇吓邊個副偈更吸睛啦！

吐氣揚眉

要數靚偈，美國性感網紅界不乏高質身材嘅女網紅，其中就有呢位出生於喬治亞州聖瑪麗斯嘅Tiffani Madison。憑住火辣寫真喺網絡爆紅嘅佢，其實亦係一位四仔脫星。雖然佢家陣嘅人氣極高，喺脫界亦佔一席位，但原來佢曾經歷過事業低潮。

原來自細夢想成為演員嘅佢，早喺在學時已經係活躍嘅舞台劇演員，並修讀過演藝課程及擁有美術學士學位，為嘅就係想喺演藝界發展。大學畢業後卻因多次喺面試落選後，轉而投身模特兒界為跳板，點知發展未如理想，後來佢把心一橫投身脫星界，憑住火辣身材及狂野演出而成功上位，更喺四仔頒獎禮獲得唔少獎項，可謂吐氣揚眉。及後，佢食住個勢踩入性感網紅界，實行全方位吸金。

Tiffani Madison

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36G-26-38

「股」惑養眼

相信歐美及南美嘅索女都睇過唔少，咁古巴女郎大家又見識過未？其中就出生於自古巴奧爾金嘅Jessy Ren。從小就鍾意跳舞嘅佢，7歲時隨同父母移居美國邁阿密後，便積極參加舞蹈團體，佢更憑住跳電臀舞而喺舞蹈界薄有名氣。要知道電臀舞嘅重點，唔止係震籮咁簡單，仲要有個養眼巨臀至掂，而身材名副其實前凸後趷嘅Jessy Ren，正好有咁嘅天賦本錢。

喺大學修讀電影學位嘅同時，Jessy Ren喺夜店表演電臀舞，卻意外被發掘而投身模界。憑住魔鬼級身材，佢不但喺模界發展順利，更以藝名「Jessy Marquesa」踩入裸模界之餘，網紅事業更係憑住分享福利照而愈做愈紅，成功吸納過百萬粉絲，成為炙手可熱嘅性感網紅。

Jessy Ren

出生地：古巴

身高：170cm

三圍：37DD-27-40

第1回合

鬥波波

巨乳固然吸睛，但要有彈彈波級數至算係極品，即係對奶巨型得嚟又要夠彈性，擁有一對36G巨乳嘅Tiffani Madison真係唔講得笑，大得嚟又彈力十足，正呀！不過Jessy Ren一對37DD巨乳同樣高質兼醒神，孖D奶彈跳場面夠震撼，真係難分高低。

第2回合

鬥靚籮

講到靚籮，Tiffani Madison嘅38吋巨臀絕對合符靚籮標準，據佢稱每日鍛煉超過2百下深蹲動作至有咁嘅成績。不過Jessy Ren嘅40吋巨臀卻更有睇頭，事關佢唔止夠大，而且仲識震，唔係點叫電臀舞后呀！

第3回合

鬥人氣

話晒兩位靚偈女郎都係網紅，梗係要鬥下粉絲量至啱數。Tiffani Madison挾住模特兒及脫星身份，踩入網紅界自然有優勢，IG有近90萬粉絲。不過Jessy Ren同樣唔惹小，做過裸模又係現役模特兒嘅佢，憑住巨乳加股惑，為佢IG贏嚟超過128萬粉絲，人氣稍勝一籌。

Jessy Ren勝出

男人愛巨乳，而同為巨乳尤物嘅Tiffani Madison及Jessy Ren，胸前一對奶樽非但彈性十足，而且樽形渾圓堪稱極品！再比埋巨臀嘅話，兩者更係各有吸引力。不過，古巴代表Jessy Ren連贏兩個回合，所以今次比併由佢勝出！