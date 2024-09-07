【是日通勝】

農曆八月初五

甲辰年 癸酉月 甲戌日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開倉、行喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

金牛座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

雙子座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

巨蟹座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

獅子座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

處女座：身心狀態一般，不想應酬，只想好好休息。

天秤座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

天蠍座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

人馬座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

山羊座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

水瓶座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

雙魚座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）龍 桃花弱

鼠：獲貴人相助，無論工作與投資均得益。

牛：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

虎：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

兔：思緒有點亂，容易把簡單問題複雜化。

龍：是日沖煞，感情運欠佳，勿恃寵而驕。

蛇：容易惹是非，有些事不適宜太過執着。

馬：好奇心特別重，過分八卦隨時得罪人。

羊：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

猴：人緣佳，利見客傾生意，成事機會高。

雞：養成良好的生活習慣，有助恢復體能。

狗：健康運一般，精神差，做事沒精打彩。

豬：抵抗力差，容易得病，留意飲食均衡。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給十二星座的開學Tips：火象星座篇

對於火象星座的朋友們，即白羊座、獅子座和人馬座，通常充滿熱情和活力，希望在學業上表現出色。以下是一些開學Tips，可以幫助他們更好地應對這個挑戰。

火象星座通常很難坐着不動，需要有一個明確目標來激勵自己。在開學之前，他們可以列出一些學習目標，例如在某個科目中獲得優異成績、參加一些學術競賽等等，有助他們保持動力和專注力。

火象星座在課堂上通常表現出色，喜歡展示自己的知識和技能。然而，他們需要確保自己積極參與課堂，提出問題和回答老師的提問，以便更好地理解課程內容，還可建立良好的師生關係。火象星座通常喜歡獨立學習，但是建立一個學習小組可以幫助他們更好地掌握學習內容。他們可以和同學一起討論問題，分享筆記和學習資源，從中學習如何合作和溝通。

火象星座通常很忙碌，容易忽略健康問題，需要確保自己有足夠的睡眠和健康的飲食習慣。此外，他們可以參加一些運動活動，如跑步、瑜伽或游泳，以保持身體和精神健康，更好地應對學業壓力。

火象星座通常很自信，但是在學習上也可能遇到一些困難，需要學會尋求幫助，向老師、同學或家人請教，以便找到解決困難的方法。