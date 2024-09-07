娛圈單打︱中年好鬼亂　如何撐得住

《中年好聲音2》11強止步、現年55歲的前歌手鄭梓浩被前女友挺身指控是渣男，唔止女方供養7年，作為一名「中二生」有齊「小三」、「小四」，仲被爆縱慾過度致性無能呃買鹿尾巴丸進補添，本欄早前封36歲日本男星東出昌大為「頭號渣男」，Sorry，依家要鄭重致歉兼收番。

講番呢個選秀節目確係鑊鑊新鮮鑊鑊甘，由月前「中一生」已婚曹敏寶被傳與梁浩銓有婚外情、再有「小龍女」龍婷Hello Kiss丘亞葵，家陣有傳鄭梓浩嘅「小四」，原來係「同班」嘅孫耀威妹妹孫美賢，名副其實「貴圈很亂」。

不過亂還亂，既然節目咁收得，大台唔理好醜點都要死撐落去，反正《中年好聲音3》尚未成形，一於食住上改名《中年好鬼亂》或《中年好飢渴》，一來可以先聲奪人爭取收視，二來又可以當作免責聲明，若然日後有乜更出位更駭人嘅偷食桃色事件，都唔使大驚小怪嘛。

此外，大台理應向教育局官員取經，當節目完結後同一眾「中幾生」簽藝人合約時，麻煩先喺「界限承諾書」上畫隻龜，並一齊斬雞頭、燒黃紙起誓話「余謹以至誠，如有撻着慾火焚身欲打友誼波之時，僅可於電視城古裝街以羽毛球解決。如違誓言，願受大台嚴厲之制裁。謹誓。」

正所謂時窮節乃見，經過《中年好聲音》連番風波，反而顯得受盡千夫所指嘅何伯何太情比金堅，二人晚晚夜繽紛，為大堆新進網絡KOL打造出數以千萬計收益，在香港經濟4大支柱行業以外，開創出一個莫名其妙嘅新質生產力經濟圈，財爺份糧應該出畀佢哋至啱。