【IB攻略】IB學生入讀醫科的注意事項

1. 課程選擇

科學科目：選擇生物學以及化學是必須的，這兩門科目通常是醫學院的基本要求。物理也可以增強你的科學基礎，特別是對於某些醫學課程。

數學：選擇高級數學課程可以幫助你提升邏輯思維能力，對於醫學學習是有益的。

語言：英文和其他語言的學習有助於提升溝通能力，這在醫學領域中非常重要。

2. IB評分

醫學院通常要求IB成績在42分以上（滿分是45分），學術成績必定是首要。不要抱着公開試才衝刺的心態，因為大學通常會根據提交的預估成績進行初步篩選，香港大學醫學系要求IBDP考試中取得至少43分的成績，才有機會獲得有條件取錄；而中文大學醫學系則要求學生必須取得至少42分的成績。因此從一開始就要保持穩定的學習表現，另學術基礎的建立需要時間和持續的努力，應該從早期開始專注於學習。

3. 醫學院入學考試

某些地區的醫學院要求通過入學考試，例如UK的UCAT或BMAT。現時，香港部分醫學院已說明會愈來愈看重 UCAT 成績。故此，UCAT 除了用作報考英國外，對於入讀香港醫學院也有一定幫助。

4. 志願者經驗

報考香港醫學院，要多參與與醫療相關的活動，如

影子實習：跟隨家庭醫生，了解臨床實踐。

義工服務：在醫院或非牟利機構工作，增進對醫療行業的理解。

醫學相關夏校：參加暑期課程，擴展知識和興趣。

同時，參與志願服務或醫療相關的工作經驗，可以增強你的個人簡述。

5. 面試

許多醫學院會要求面試，要了解面試形式。

Panel Interview：通常由多位考官組成，會問你關於個人簡述和履歷的問題。

情景題：準備回答一些情景題，考官可能會設置一些與醫療相關的情景讓你分析和解決。另要準備自我介紹，簡潔明瞭，準備一個大約1-2分鐘的自我介紹，突出你的學術背景、相關經驗和對醫學的熱情。也可以加入一些個人故事，展示你的動機和對醫學的理解。

6. 大學要求

檢查你感興趣的醫學院的具體入學要求，因為不同學校的要求可能有所不同，可以及早作出準備。

IB學生想要讀醫，應專注於相關的科學課程，努力提高成績，並積極參與相關的醫療經驗和志願活動，以增強申請的競爭力。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣