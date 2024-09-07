堅持傳統的中國菜式固然美味，加上創意炮製的新派菜同樣受歡迎，再加上選用時令食材打造的美饌，無論和家人用餐，又或招待親友聚餐，一樣吸引。

惹味奄仔蟹

夏天奄仔蟹正當造，即日至9月30日，赤鱲角一間高級中菜館選用12両特大A級奄仔蟹打造極上蟹宴，頭盤是多汁的蟹粉小籠包和蟹肉瑤柱燴冬茸，重頭戲當然是古法鹽瓦焗奄仔蟹，攝氏200度高溫焗蟹烹煮，鹹香鮮嫩。其他有砂鍋大澳蝦乾啫啫芥蘭煲、鴻圖蟹肉稻庭烏冬及堂弄豆腐花，客人可升級拼配美酒，體驗更佳。

健康之味

日日大魚大肉，偶然都想來點輕盈美食。有酒店集團旗下中菜廳推出白冰美饌健味之旅系列，師傅以零卡路里的蒟蒻入饌，打造出金湯魚子醬松露鮮淮山粒蒟蒻蟹肉福袋、翡翠椒麻泡冬筍蒟蒻素菜餃、麻辣蒟蒻櫻花蝦腸粉、榆耳蒟蒻上素燉迷你冬瓜盅、酒香鮮淮山酸菜蒟蒻炒牛柳煲和雙蝦蒟蒻匯等廿多款菜式。同時間，因應不同節氣為客人提供二十四節氣湯品糖水，即日至9月6日為處暑推出羅漢果南杏豬肺湯和無花果馬蹄雪梨糖水，9月7日至22日的白露就有北杏地參豬肺湯和白果腐竹百合糖水等。

美酒相伴

和親友聚餐，來點酒小酌提升體驗又好氣氛。蘇格蘭威士忌品牌今年以龍蝦先生為創作主題，推出全新跨界極選系列的聯名禮盒和中秋節限量版外，還和中環米芝蓮星級中菜廳合作，於即日至9月30日推出限定菜單，本地牛坑腩配以威士忌秘製肉汁，拼配蘇格蘭威士忌享用，滋味十足。此外，餐廳於即日至9月30日指定日子推出粵式夏季海味優惠，客人可以特惠價享用特級四頭南非鮑魚半天白菇1份，數量有限，售完即止。

菇菌芳香

現時正值菇菌當造季節，灣仔五星級酒店中菜行政總廚陳漢章師選用雲南菇菌，為酒店高級中菜廳打造一系列時令菜式，XO醬雲南野生雞㙡菌炒北海道帶子，滲出菇菌和帶子的鮮香，欖仁雞油菌蟶子皇炒鮮奶從順德名菜變奏，口感豐富。紅葱醬油煙燻脆皮龍崗雞，用普洱茶煙熏，皮脆肉香。其他有野菌肉醬酸辣湯稻庭烏冬和廿五年陳皮竹笙螺頭水鴨燉雲南迷你冬瓜盅等，最後來一口蓮子南棗凍糕，清甜養生。

升級美食

家常美食加點菇菌入饌，香氣加倍。灣仔五星級酒店高級中菜廳近日推出多款升級的菇菌菜式，包括清新的涼拌毛豆核桃菌、滋潤的瑪卡螺頭燉水鴨，芳香的鮮姬松茸炒蝦球和鮮油雞樅炒斑球，另有百花釀羊肚菌蒸蛋白、牛肝菌炒牛肉、茶樹菇蒸滑雞、茶樹菇燒汁八両金、蟲草花百合浸菜苗、鮮杞子鹿茸菌浸時蔬和雪棗燉桃膠等，選擇多多。