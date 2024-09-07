陳懿德獻聲圓歌手夢　自爆曾報《聲夢》連面試機會都冇

無綫藝人陳懿德（德德）和黃庭鋒偕香港體操代表石偉雄，及滑浪風帆代表馬君正出席東港城舉行的「東港城精英躍動分享會」。德德更圓歌手夢，首次在港公開獻唱《情非得已》及《隆重登場》兩首歌，自言心情緊張的她表示：「我都唱過歌劇同考過聲樂，但咁樣唱流行曲就未試過，尋晚我都有練歌，之前喺澳門唱過快歌，今次再唱快歌係想同大家開心吓。」曾報名參加無綫唱歌比賽《聲夢傳奇》，可惜連面試機會都沒有的她，坦言恨做歌手，希望藉今次現場表現能獲公司旗下唱片公司垂青：「希望佢畀個機會我。」

談及她將擔任港姐決賽司儀之一，德德謂會做足準備，當主持奧運節目一樣熟讀準港姐資料，她覺得記熟準港姐的相關資料不難，而且準備問題才具挑戰：「要騷到佢哋口才同優點出嚟，因為佢哋第一次面對鏡頭可能會緊張。（係咪做泳裝環節？）有機會。」問到其心水佳麗？她稱之前和準港姐到內蒙古拍攝，覺得（6）李曼思表現淡定，她大讚：「佢嬌小 ，可愛，小鳥依人，相處過會發現佢係好識感恩同埋珍惜機會嘅人，鍾意佢爽朗性格，爽得嚟又好溫柔，我都想行呢種路線，佢嘅口才，令我覺得自己都要學吓囉。另外仲鍾意（2）倪樂琳，好欣賞佢好淡定。」

庭鋒則會獻唱《與我常在》及《分分鐘需要你》，自言雖然沒學過聲樂，但有學過唱歌，早前曾在內地獻唱，自信有表演經驗，所以不會太緊張，他又說有興趣做歌手，只是理想和現實是兩回事：「我唱歌真係要先苦練。」