趙希洛認短暫同居　爆男友有求婚大計

藝人趙希洛今日（7日）出席活動，這是她大病後首次出席公開活動。她透露咳了好幾個月，第一次看醫生，醫生甚至不清楚自己的病情，之後就染上了COVID，更指過去幾個月經常會半夜咳醒，又會發冷，稱有一次她凍到要跑去沖熱水涼，非常難受。而與家人同住的趙希洛為了不讓病毒傳染給家人，所以搬到去和男朋友一齊住：「我屋企人嫌棄我，唔單止要戴口罩，佢哋隔離我係間房入面，拎嘢食畀我都叫我要等佢哋走先好開門，男朋友就冇嫌棄我，仲成日斟水畀我飲。」又指就算病好後依然繼續咳，咳到連身邊人都怕，所以在過去幾個月完全停止了工作：「我係咳到完全講唔到嘢，跟住眼睛又發炎，上唔到妝，所以停晒啲工作。（損失咗幾多？）唔知啊，所以我依家同大家公布，我可以做番嘢啦。」

提到今次與男友短暫同居，日後會否考慮一齊長住？她笑言：「如果唔使交租就可以。」又笑言有人斟茶遞水感覺真的好好。她表示今次是她返港的15年裏面病得最嚴重的一次，問到要不要考慮結婚沖喜？她就指暫時想專注事業發展，要養好自己先，不過她就透露男友有求婚計劃，但求婚結果暫時要保持神秘。