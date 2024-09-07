陳蕾被爆打扮師奶　孖洪嘉豪魏浚笙11月開騷

歌手陳蕾、洪嘉豪今日（7日）出席時裝活動，洪嘉豪透露曾被邀請上台行Catwalk ，不過最後不了了之：「可能佢哋擔心我身高方面會破壞氣氛。」不過他表示如果有機會都想試一試，問到陳蕾會否想行Catwalk？她就表示會想和嘉豪一齊試：「好似多個人陪會好啲。」又笑言因為未試過，所以一個人上台會驚。

講到挑戰大尺度衣服，陳蕾就表示想大家多專注在自己的音樂上，而非衣着打扮：「你諗吓《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》嘅衣着啲人記到依家。」不過她表示如果是拍攝雜誌靚相就可以稍做突破：「但聽聞經理人都幫我擋咗好多突破（背部全裸？）我都係聽經理人話。」又指平時衣着稍有點性感，都會被要求打底。而私底下的穿着，身為同事的嘉豪就形容陳蕾平時打扮好「師奶」：「你會覺得佢係襯過衫，比較簡約舒適為主。」嘉豪又指因為藝人平時大部分都需要盛裝出席，所以私底下都會選擇舒適衣服為主，又指自己平時就算穿着牌子衣服，都會選低調的款式：「有一次魏浚笙發現我着嘅衫原來係有牌子，佢好驚訝，話完全唔覺，以為我啲衫好平，睇小我。」

而10月份將開騷的嘉豪公布喜訊，表示原本預計只會售出約6000張門票，現在居然售出了9000張，全場爆滿，非常開心。而11月陳蕾、洪嘉豪和魏浚笙三人亦會合作開騷，陳蕾表示感到期待，雖然暫時未有結論，但很快會有方案，又指今次演唱會有部分藝術成分會高小小。