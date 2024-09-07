方力申嘆拍拖不代表會結婚　用2個字形容女友

藝人方力申（小方）早前接受港台節目《舊日的足跡》訪問，分享與女友的相處點滴，並大談繼續追求事業帶來的滿足感。談到早前因其泳會泳手的參賽資格事件成為新聞人物，小方說：「繼2019年參與慈善環島泳，這次小泳手事件以及採訪巴黎奧運，令外間對我改觀了。我也經常勉勵年輕人，最重要有進步，要向那些愛惜我們的人有所交代。」

入行超過20年，小方竟指圈中人很多都很單純，甚至連基本的人情世故也不懂：「因為我們工作完畢便各自離開，沒經歷過甚麼辦公室政治，也不知道有甚麼是非，所有事都是由其他人幫忙處理。至於每次拍戲都會有花邊新聞，其他行業不也是有辦公室戀情嗎？公眾人物是很重視人格的，那是我們的本錢。」

小方本身重情，而談到女友，他竟說：「我媽好開心也沒用，因為我還未結婚，弟弟亦未婚。拍拖不代表會結婚，抱孫才會（令她）心滿意足。我40多歲已過適婚年齡，還參加了耆英游泳比賽，一切順其自然吧，現在我們拍拖很低調，能夠慢慢地經營，互相了解和溝通真的很好。」小方更用「簡單」來形容女友：「我們年初到歐洲旅行，去了英國和法國，帶了3個行李箱，其中一個空箱預留作購物之用，結果甚麼也沒有買。」小方稱兩人在倫敦及巴黎參觀了11間博物館，反而沒有去過名店或百貨公司：「她完全不愛這些。其實我是有少少喜歡的，但她不喜歡我就不去了。她愛畫畫，到了巴黎鐵塔和凱旋門便想畫畫，我就在她身旁玩電話等她。我們隨走隨吃，不需要特別預訂餐廳。她就是這樣簡單。」

談到工作，小方坦言：「其實自去年11月完成舞台劇至今，我便沒有機會拍戲。」女友反而叫他不用辛苦賺錢，多賺錢也沒甚麼用﹕「她是個很簡單的人，我向她解釋事業對於男人而言很重要，能帶來自信和安全感，而非只為金錢。我要做一個有成績的人，正如我辦游泳學校，時有賺蝕，即使賺到錢也不會發達，不過看到小朋友對游泳由不懂到喜歡、由恐懼到開心暢泳，甚至參加錦標賽，那份滿足感真的很大。」