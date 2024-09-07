索女打樁機 　一擊衝天飛

床上招數五花入門，要招招學晒都有啲難度。AV業界資深人士神仙乙就表示，當中一定要識「杭打」，因為呢招即係打椿機式騎乘，相當考驗女優嘅腰力同腳力，所以唔係個個女優都表演得好，而今次演出嘅女優深諳此技，仲騎到曉飛，真係唔可以錯過喇！

極速上落

喺E-BODY出品嘅《華奢美尻杭打騎乘位中出》入面，響蓮被稱為性愛三冠王，床上技巧出類拔萃，身材仲弗到漏，有美乳又有美巨尻。亦因為響蓮體態健美又輕盛，加上腳力十足，施展騎乘位靈活又有勁，難得嘅係佢仲使出杭打騎乘技巧，喺男優身上快速上上落落，真係令人睇到拍爛手掌！

練出高潮

於本中推出嘅《不能停止慾望的騎乘位教練》當中，北野未奈係一位私人健身教練，由於佢身材豐滿誘人，示範健身動作嘅時候，睇到班男學員硬晒軚！而未奈本身有一種特質，就係愈做運動慾火就愈高漲，於是佢拉住男學員嚟個雙人健身操練，出盡力作肉體碰撞以鍛煉肌肉力量，未奈更加會施展杭打騎乘功夫，操練自己嘅腿部肌肉，練到雙方都到達高潮先落堂！

全力清倉

片廠KANBI製作嘅《為青春期男仔清倉的保健室女神》，講述松岡鈴係保健室嘅負責人，由於佢樣靚身材正，吸引到唔少青春期嘅男仔慕名而來，向佢請教性知識！而松岡鈴絕對唔怕醜又唔忌諱，剝晒光豬講解女性嘅身體構造，仲教導男仔如何令女性得到快感，繼而上床練習床技，更會施展其杭打騎乘術令對方得到無比快感，一次過將精力完全發洩晒出嚟！

簡評

杭打騎乘術可以話係女優一顯床技高超嘅招數，而今日為大家介紹嘅3部作品當中主演嘅女優，就係箇中高手。而本仙最鍾意北野未奈主演嘅《不能停止慾望的騎乘位教練》，原因係未奈正值當頭起，氣質綺麗迷人気１身材豐滿，而且演出又有火，見到佢用又大又彈力嘅八月十五坐喺男優身上瘋狂騎乘，除咗夠晒力度，仲激情四射，場面悅目又吸引！