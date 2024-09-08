【是日通勝】

農曆八月初六

甲辰年 癸酉月 乙亥日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、動土

忌：栽種、嫁娶、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：綠色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

金牛座：陪另一半共度周末，內心會有種幸福感。

雙子座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

巨蟹座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

獅子座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

處女座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

天秤座：麻煩事一波未平一波又起，讓你難以招架。

天蠍座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

人馬座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

山羊座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

水瓶座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

雙魚座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）蛇 是非多

鼠：人緣一般，易惹是非，謹記少說少錯。

牛：健康是財富，宜趁周日好好鍛煉身體。

虎：悉心安排周日約會，令桃花旺上加旺。

兔：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

龍：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

蛇：是日沖煞，易跟另一半為小事吵起來。

馬：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

羊：和氣生財，對別人友善，好事自然來！

猴：閒來無事，聽聽音樂讓身心輕鬆一下。

雞：抽空做自己喜愛的事，可帶來好心情。

狗：感情有變淡危機，對伴侶顯得不耐煩。

豬：為追求理想堅持到底，成功指日可待。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家宅暢旺的4個徵兆

家的運勢不僅要看家庭成員的運勢，也要看房子整體的運勢。在陽宅風水中，家中出現一些徵兆，代表家庭好運到來，興旺發達。

1.家中植物開花散葉

家中養的花草與人的運勢息息相關，如果家中植物突然茂盛、開花結果，代表養花人的運氣佳，家宅環境氣場好，生氣旺盛，人居住在此宅中，自然喜事多，運勢蒸蒸日上。

2.常有動物上家門

動物對自然的感知能力比人要強得多，所以在尋找安家之所時，往往能找到環境氣場好的地方。如果家宅常有動物上門，如燕子、狗狗、蜜蜂、蛇、壁虎等，均為好運、吉祥和繁榮的好兆頭。

3.小朋友愛逗留

小朋友心思純淨，特別能感受到磁場的好壞。如果小朋友喜歡在家門前逗留或玩耍，說明家宅的氣場聚集祥瑞之氣，家庭有幸福、吉祥和繁榮的象徵。

4.鄰里和睦

俗語云：「遠親不如近鄰」，和諧的鄰里關係是家庭興旺的開始。良好的鄰里關係不僅能互相關照，還能為生活增添一份安心和暖意。