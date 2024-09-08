《中年好聲音》太出眾！王馨平認工作量大減

歌手王馨平、周殷廷、女團Lolly Talk和Beanies等人昨晚（7日）現身灣仔出席活動。王馨平稱喜歡唱歌，從來沒有打算放棄，不過表示因為近日一班《中年好聲音》太出眾，搶走了很多商演工作，令自己工作量大減：「好多工作都會搵佢哋先，所以我好珍惜每次嘅工作幾會。」笑指雖然有點埋怨，但都好高興見到他們成功發展到事業的第二春。

除了做歌手，同樣是瑜伽老師的王馨平表示近兩個月正全力籌備考普拉提老師牌：「老師牌考試都好嚴謹，所以要準備得好充分，佢有份筆試同埋實戰兩場考試，好似考車牌咁。」不過她表示自己筋骨一向不是特別柔軟，但一直透過做瑜伽老師練習，的確比以前進步很多，表示現在的筋骨比20歲時的自己鬆軟。提到近日有健身公司結業，王馨平就指現正任教的瑜伽公司目前狀況穩定，她更透露公司近日加了一班瑜伽老師的人工：「雖然唔多只有少少，但都好值得開心，係咁嘅時勢。」問到好友周慧敏視今次巡唱為最後一次開的個人大型演唱會，王馨平就表示近日有一起吃飯，但沒有詢問有關開騷的問題：「不過既然佢有咁嘅諗法，應該有佢嘅理由，但係都唔使太擔心，佢仲有好多場演唱會。」

Lolly Talk成員阿Yo和阿妹表示將會下月到台灣跑10K，阿Yo表示最近愛上了運動：「我本身係唔鍾意跑步同埋做運動，覺得好辛苦，但依家就愛上咗，興趣係夜跑，覺得睇住風景跑真係好舒服。」而阿妹則表示因為跑步令心情變好，所以愛上了跑步。除了跑步，她們也喜歡球類運動，中學曾是排球隊成員的阿妹和Elka表示接下來可能有機會要在眾人面前打排球，所以就要開始練球。

她們亦透露最近沉迷上一款模擬超市的手機遊戲，稱是見到經理人玩，覺得好有趣所以就決定玩埋一份，笑言今次出活動化妝是史上最靜的：「因為大家都只係掛住玩遊戲，所以只有遊戲聲。」而Elka就表示自己小時候的夢想是做收銀，今次終於夢想成真，其他隊友聞言即打趣她的數學程度只適合在虛擬世界做收銀，而隊友Yanny和Sinnie就沒有玩，因為她們二人只對現實中搞生意感興趣。

她們亦提到阿妹、Elka和Sinnie將會有舞台劇表演，雖然好忙，但阿妹仍堅持每日練跑，表示每天早上跑完步，就去工作，稱好喜歡這種密密麻麻的工作時間表。