【心理測驗】突破戀愛瓶頸的方法是？

愛情路上難免遇到卡關的時候，反覆思考卻依然找不到答案，讓人感到迷茫又無助。這個時候，到底該怎麼做才能突破現狀呢？讓這個心理測驗來幫助你，找出專屬於你的「愛情必殺技」吧！

【問題】

以下圖片你覺得它最像甚麼呢？

A. 紅酒瓶

B. 電子菸

C. 桌上型吸塵器

D. 香氛噴霧

【答案分析】

A.選擇紅酒瓶的你，在愛情遇到瓶頸時，可以嘗試展現與平常不同的自己，營造出反差感，讓對方看到你新的魅力。首先，你需要先分析自己平常給人的印象是甚麼。例如，如果你是認真勤奮的類型，不妨試著展現隨性慵懶的一面；反之，若你平常給人隨性不羈的印象，則可以稍微流露出心思細膩、追求完美的一面，這樣的你絕對會讓對方感到耳目一新！

B.選擇電子菸的你，在愛情遇到瓶頸時，可以嘗試提升自己的幽默感。這並不意味著你需要成為搞笑高手，而是試著在與對方交談時，以獨特的想法做出機智的回應，讓對方感受到你的與眾不同和絕佳品味。擁有智慧和幽默感的人，可是非常吸引人的！

C.選擇桌上型吸塵器的你，在愛情遇到瓶頸時，可以試著整理一下周遭環境，也整理一下自己的內心。雜亂的環境會影響心情，而過於念舊或害怕浪費，雖然是善良的表現，卻容易被對方視為理所當然。試著果斷地捨棄不需要的東西，成為一個懂得珍惜重要事物的人吧！

D.選擇香氛噴霧的你，在愛情遇到瓶頸時，應該先停下來，重新思考自己的行為模式。有時候，你自認為是為對方好的行為，在對方眼中可能帶來反效果。與其積極主動地做些甚麼，不如先思考「甚麼是多餘的，不該做的」。靜觀其變，也許會為你帶來意想不到的轉機。