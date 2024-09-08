威尼斯電影節｜妮歌潔曼奪影后前數小時喪母　章子怡頒影帝

國際影壇盛事《第81屆威尼斯電影節》香港時間今日凌晨閉幕，澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）憑《Babygirl》獲頒最佳女主角，但她奪獎前數小時，其83歲母親Janelle離世，因此未有出席頒獎禮，由荷蘭導演Halina Reijn代領，並讀出其聲明：「我今天回到威尼斯不久，得悉我美麗、勇敢的母親Janelle Ann Kidman剛剛離世。我很震驚，我需要陪伴我的家人，但這個獎是為她而拿，她塑造了我，引導了我，成就了我。我很感恩我可以透過Halina跟你們所有人讀出她的名字，生命與藝術的碰撞令人心碎，而我的心已碎。我們愛大家。」

最佳男主角則由《The Quiet Son》法國男星Vincent Lindon奪得，評審團成員章子怡負責頒獎。西班牙導演艾慕杜華（Pedro Almodóvar）以大熱姿態憑《The Room Next Door》奪得最高榮譽金獅獎，雖然他早已是威尼斯與康城電影節的常客，不過今次是他首次於大型電影節贏得大獎。他獲勝後於記者會表示：「我拍電影44年，在藝術上、人生上、以及作為一個西班牙公民，都很有收獲。這44年來，我們由殘暴的獨裁政權，進入自由呼吸的時代，在兩到三年間可以讓所有西班牙公民擁有。我的事業，很有趣地，是與西班牙的民主化進程連結。這本身已是值得慶賀的事情。」

【《第81屆威尼斯電影節》得獎名單】

金獅獎：艾慕杜華《The Room Next Door》

評審團大獎：Maura Delpero《Vermiglio》

評審團特別獎：Dea Kulumbegashvili《April》

銀獅獎：Brady Corbet《The Brutalist》

最佳女主角：妮歌潔曼《Babygirl》

最佳男主角：Vincent Lindon《The Quiet Son》

最佳編劇：Murilo Hauser & Heitor Lorega《I'm Still Here》

最佳新人（Marcello Mastroianni獎）：Paul Kircher《And Their Children After Them》