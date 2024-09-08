【營事檔案】皮蛋拌茄子

皮蛋拌茄子是一道經典的中式涼菜，結合了皮蛋的獨特風味和茄子的柔軟口感。這道菜既可以作為開胃菜，也可以作為主菜的配菜，特別適合夏季食用。茄子的吃法多種多樣，如：茄子粉絲煲、燒茄子等，味道各異，開胃下飯。

皮蛋高鈉

皮蛋在製作過程中會使用鹼性物質，如石灰和鹼，這些物質會增加皮蛋的鈉含量，因此每100克皮蛋大約含有590毫克的鈉，而一般的鴨蛋大約只有135毫克左右。過量的鈉攝入會導致血壓升高，增加心血管疾病的風險。同時都會增加腎臟的負擔，可能導致腎功能受損。在烹調有皮蛋的料理時，可以搭配低鈉以及高鉀的食材，如蔬菜，來平衡整體的鈉攝入。常見的皮蛋瘦肉粥都是已有足夠調味的粥品。

茄子吸油 煮食時多注意

在一眾蔬菜當中，茄子算是具有較強的吸油能力的其中一種，因茄子當中的海綿狀的結構和多孔的細胞壁，令在烹飪過程中，茄子會迅速吸收大量的油分，這使得茄子有關的菜式熱量和脂肪含量都較高。在家烹飪茄子時，可以通過預先烤制或蒸煮茄子，先將茄子煮至上成熟，暖後加上不同的配料輕炒。除了輕炒以登，蒜蓉蒸茄子或焗茄子船都是不錯的低脂茄子料理。

皮蛋拌茄子

材料：

茄子 半條

皮蛋 1隻

蒜頭 2瓣

紅辣椒 1條

調味料：

豉油 2湯匙

醋 1湯匙

做法：

1) 茄子蒸5分鐘後，放入冰水，放涼後取出

2) 濾乾水份後，撕成小段備用

3) 皮蛋去殼切粒切碎、蒜頭去衣切碎備用

4) 在碗中加入茄子、紅辣椒、蒜頭，加入調味料拌勻

5) 再加入皮蛋輕拌，完成

吳瀟娜(Lillian) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長以簡單方便食品，設計能配合香港女性生活態度的健康餐單。