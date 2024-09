台灣「甜心教主」王心凌憑內地真人騷《乘風破浪》翻Hit,人氣高踞不下之餘,圈內同樣有着好人緣嘅佢,日前生日更獲韓國「少女時代」前成員Jessica(鄭秀妍) Po文獻祝福,並曝光多張私下親密合照,2人深厚嘅感情認真惹人羨慕。

日前(5日)迎來42歲生日嘅王心凌,唔止獲一眾親朋好友送祝福,透過真人騷同佢結緣嘅Jessica亦特別發文道:「我Cyndi姐姐的生日,生日快樂!Today is your special day Sending LOTS of love.」2人頭貼頭嘅親密合照,唔止展現出私下可愛嘅少女性格,2人深厚嘅姊妹情亦引嚟唔少網友留言道:「友誼長存!」、「姊姊們都好美!」、「寶貝們居然藏了這麼多合照呢!」、「是微醺的時候拍的吧,萌死我了!」、「兩位美女對我的眼睛特別好!」