炎明熹合約未解決拍片唱歌自救　左眼角離奇現粒狀物

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）早前爆出與無綫合約風波後，幕前工作全面叫停，於官方的藝人網面上更一度「被消失」，不過深明曝光率重要性的Gigi，也不時更新社交網自我宣傳，她昨日（7日）就於家中上載唱歌片，原定安坐於大門後作為背景的Gigi，於音樂亮起時突然把身軀向後倚靠，結果因大門未閂好，換來「砰」一聲響，嚇得她伸脷掩嘴，並NG重新再錄。

未幾，一臉認真投入感情，並選了英國樂壇天后Adele的《Easy On Me》獻唱，雖然久未於幕前獻Sing，但其歌藝未見退步，仍甚有感染力，網民亦紛紛留言畀讚：「Gi初出道時的唱腔被指有點Adele的影子，如今重唱Adele的歌，真係好大進步。你亦話畀大家聽，你沒有停下來，大家一起衝吧！」、「唔畀你唱歌係浪費！加油我哋會等你，繼續支持你」、「此曲不易唱，唱得真好，建議向位插耳機聽..」而Gigi亦留言表示：「哈哈，唔知講啲咩好添，唯一想講嘅就係我眼嗰個唔係眼屎，大家千祈唔好誤會（但你講咗呢個可能大家就會覺得係）總之唔係！驟眼所見，Gigi左眼角的粒狀物體疑似是疣，真的不是眼屎喔！