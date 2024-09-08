蔣家旻傳婚訊首露面飛布拉格「結婚」　叫大家期待一下

藝人蔣家旻今年元宵節突然在社交網放閃，其後更帶埋電視台高層男友周永基一起為好姊妹湯洛雯慶祝生日，早前更被爆婚訊，有指2人將於月底在外地舉行婚禮，而蔣家旻在回覆東網時就表示仍忙於拍攝新劇《巨塔之后》，將會出發布拉格拍外景，暫未有消息公布，但她強調：「總之有消息就一定會公布。」日前蔣家旻現身機場，準備出發布拉格，亦是她被爆婚訊後首度露面，她在接受TVB娛樂新聞台訪問時就親自回應傳聞！

她笑言近日收到不少好友的恭喜短訊，但就再次強調：「如果真係有好消息我會喺社交平台同大家Share。我自己不嬲私事都比較低調啲嘅，都係今年年頭先公開啦，純粹係我覺得都好穩定喇，但係都開心身邊好多人都……好似我真係結婚咁樣，好似我去布拉格係去結婚咁樣，其實我呢兩日係都唔知點樣去回覆，但係會感受到身邊啲朋友好替我開心。（係咪都希望今年成事？）大家期待一下啦。」

據知蔣家旻今次去布拉格拍攝外景，其中一場重頭戲就是在城堡取景的婚禮場面，但她就自言不會考慮城堡婚禮：「以前細個係會覺得喺城堡搞婚禮好靚，大個咗其實原來唔係，喺城堡係好開心，但自己唔鍾意咁華麗，鍾意簡單啲，唔需要太公主。」而她完成布拉格外景後就正式煞科，相信如果真的要籌備婚禮都有大把時間啦！