鮮娛糧｜郭富城32年前廣告　仙氣女神「裸相」被翻出

天王郭富城出道至今一直人氣高企，他1992年赴台拍攝的咖啡廣告近日被翻出，有網友發現 影片中的女主角，正是活躍台灣八點檔戲劇的「凍齡女神」李維維，對此，李維維本人也回應了。

只見當年26歲的城城與16歲的李維維在廣告中浪漫的邂逅，2人在咖啡廳相遇，女方故意將咖啡打翻來吸引城城的注意，城城則帥氣地遞上咖啡，並瀟灑地離開，而李維維則害羞地對着鏡頭說道：「受不了的酷！」

城城在影片最後，也回眸露出迷人笑容，以濃厚廣東腔的國語說道：「不錯喔！」而該廣告當年在台灣老3台強力放送，「受不了的酷」、「不錯喔」成為台灣民眾的流行語，更是讓當時僅是小模的李維維知名度大開，成為演藝生涯代表作。而李維維近況亦曝光，32年後的她仍然省鏡，絕對是凍齡女神。

當年拍廣告時，李維維就只有16歲，但憑着一臉仙氣，在90年代初她已經常來港搵食，既當過杜德偉MV女主角，在1997年時更拍過由王家衛監製的電影，在《初纏戀後的2人世界》中跟金城武做對手戲，隨後她更曾到日本發展，但之後漸漸淡出。

直至回台灣後，李維維才漸回幕前，偶爾於電影客串，例如在《那些年，我們一起追的女孩》演過英文老師；但她最大膽一次，要算她在39歲之齡，以近乎全裸姿態，拍攝及推出她首本攝影寫真書。如今李維維雖雖已年屆48，但她凍齡有術，氣質依然不減。