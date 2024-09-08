甄子丹成立基金救助弱勢　惠英紅栽培青年獲肯定

本屆「第十八屆世界傑出華人獎」獲獎者包括電影導演張藝謀、國寶級演員張國立，以及甄子丹及惠英紅，不但是華人社會的驕傲，更是全球華人的精神典範。張藝謀帶領中國電影走向世界影壇作出了傑出貢獻，近年更是佳作不斷，如《滿江紅》、《懸崖之上》、《我和我的父輩》、《第二十條》等等，他更是唯一一位奪得康城、威尼斯和柏林三大電影最高獎項的華人導演，並擔任過慶祝新中國成立70周年慶典、2008年北京奧運會開幕及閉幕式等重大活動的總導演，得獎絕對是實至名歸。唯由於行程關係，張導領獎後未有停步受訪，更在楊受成陪同下率先離場。

與張導同樣因演藝成就獲獎的國寶級演員張國立，主演劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》最為港人熟悉。大會嘉許他在演藝界的多元身份，遊走於導演、製片人、演員甚至主持人之間，持續在各個舞台不懈努力並積極行善，多年來透過「國立愛心基金」捐資各項慈善項目。

張國立感謝大會嘉許。事後受訪談到得獎感受，他即謙虛表示：「有點誠惶誠恐，我們華人有最多的人口，這麼多優秀傑出的人才，我被選出（得獎）還需要更多的努力。與張藝謀導演一齊獲獎，我覺得自己差距還很大呢。」

談今次來港，張國立行色匆匆，明天便會離開：「回去便要綵排話劇，之前曾經在香港已演出過。（還會再來演出嗎？）會，但香港的劇場太滿，我們需要排隊，估計要排一年以上。」他又坦言近期會集中火力於舞台劇工作上：「我已於深圳成立一戲劇公社，希望創造大灣區戲劇，能夠與香港仝人更多的合作。（你已搬往深圳，及自己投資公社？）對，有投資，基本上是為了自己喜愛的戲劇。」談到執導電影方面的工作，張國立無奈表示：「這方面有點受挫，開了一部電影票房不是特別好，覺得自己沒有準備好。（再來一次？）有時候可以再來，但有時候要急流勇退。」

國際巨星甄子丹榮升「世界傑出華人」，大會表揚他多年來致力傳承中華武術文化，除善用其演員、武術指導、導演、監製及製片人身份在武術電影深耕細作，更為善不甘後人，成立名下慈善基金「甄愛慈善基金」，為弱勢人士提供「及時雨」。子丹得獎後受訪，談到得獎感受，他坦言：「好榮幸，今次意義重大，能夠同前輩們、以及世界上咁有成就嘅人士一齊攞獎，令我更加有動力，拍好每一部電影及做好每一件事。」

問到早前與荷里活導演David Leitch見面，是否已達成合作計劃，子丹表示：「其實都有兩、三個計劃進行緊，希望可以早日同大家分享消息，好似《殺神外傳》同《功夫》咁，睇吓邊部開先啦。（嚟緊應該好多時間唔喺香港？）都係㗎，因為西片拍攝嘅時間比較長，起碼mark你一年半載（檔期）啦。（太太會陪你？）佢都有自己嘅嘢要忙，不過相信我哋點都會有見面時間嘅。」

至於囡囡甄濟如即將推出首支廣東單曲，子丹打趣自己是粉絲：「佢OK嘅，只係性格比較內向同怕羞，見到啲熟人都唔出聲，其實講廣東話佢可以嘅。（佢今次都係唱快歌？）佢嘅嘢留番佢講啦，我唔參與，費事畀佢鬧，哈哈！年輕人要畀佢自己去闖吓，同埋享受過程，同埋佢都好有音樂才華，我對佢有信心。」談到即將到來的中秋節，子丹透露：「我太太唔喺香港，個仔又要返學，得番我同女女一齊過咋。」

影后惠英紅雖出身清貧家庭，但憑藉個人的努力及才華，成為現今華語影壇上最具影響力的女演員之一。大會今次嘉許其在演藝圈的發展成就，及以孜孜不倦的上進之心激勵後輩及提攜新人。

惠英紅坦言今次得獎感受與別不同：「每個獎項其實都好重要。電影獎項認同我喺電影工作上嘅努力及付出，今次獲獎則尤以認同我喺社會公益上嘅表現。近年我喺內地都參與唔少青年栽培，又去探訪認知障礙長者，亦有幫防止自殺慈善機構嘅電話熱線錄音。」她指青少年是國家棟樑，自己有去教學，與他們繪畫及分享自己人生經驗。

當問到可有計劃成立自己的慈善基金，她直言不善理財，而且成立基金需要時間處理，倘若分散時間去經營的話，擔心不夠時間接戲，搞到沒有資金繼續流進補充。提到早前有電影工作人者因開工不足兼患病而自殺身亡，她回應：「疫情期間我都有捐一筆錢畀演藝人協會作出幫助，咁自己都冇能力叫導演們用乜嘢人，演員始終都好被動，我有工作賺到錢會捐錢，希望所有演員好好，大家有工開。」她又表示知道有幕後工作人員開工不足，自己也曾試過冇工開，當時惟有利用時間去增值自己。惠英紅又鼓勵大家保持正能量，面對逆境時倘若愁眉苦面只會一直糾纏下去。