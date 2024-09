本日日本：必買潮牌新品！眨眼多啦A夢勁可愛

日本服裝潮牌ROPÉ PICNIC今年年初推出了跟《多啦A夢》的聯乘系列,由於設計既可愛又充滿時尚感,話咁快又再攜手推出全新第3彈。全新系列共5款產品,設計採用簡約配色加上多啦A夢與多啦美的公仔圖案,令人愛不釋手!服裝方面有大人及小童款的抓毛長袖衞衣,可以襯成親子裝,多啦A夢款背面印上「I'm by your side」(我在你身邊),多啦美則是「Dorami is a very reliable girl」(多啦美是個可靠的女孩)等窩心的字句,可愛又夠保暖。另一注目出品有多啦A夢及多啦美的頭形小袋,各有眨眼及閉眼兩款圖案設計,手掌大小的Size非常適合存放硬幣和糖果等小物品。此外還有造工精美的法寶鎖匙扣及大容量Tote Bag,適合日常搭配使用。在ROPÉ PICNIC店舖購買滿7,700日圓(約HK$416)的話,可獲贈環保袋一個,印上從隨意門探頭出來向大家揮手的多啦A夢,可愛到不捨得用呢!