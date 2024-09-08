鄭梓浩傳爭《中2》劉可錢　孫美賢捲醜聞阿哥孫耀威即報喜？

《中年好聲音2》11強止步的前歌手鄭梓浩（Brian）早前被前女友Grace控訴是渣男，其前女友更向傳媒透露有關於一直供養他、負擔有關買壯陽藥的費用，以及豪花數百萬助他圓歌手夢和為還超過50萬的卡數及屋租，此外還要負責他大兒子大仔肌肉萎縮醫療費等。最近Grace力斥孫耀威餅印妹妹孫美賢搭上鄭梓浩，另外又有消息指孫美賢曾與《中年好聲音2》參賽者黃劍文、劉可等默認鄭梓浩爭佢錢。

對於鄭梓浩借錢一事，《中2》參賽者劉可接受訪問時，以6字回應：「冇呀，冇呢件事。」

鄭梓浩曾於粉絲群組列5點澄清被指控食軟飯買壯陽藥

鄭梓浩列5點澄清：

第一點：有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手。

第二點、有關於「小三」提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證。

第三點、壯陽藥純粹亂講。

第四點、有關於前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，其實在醫院的期間不斷來電騷擾。

第五點、回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的會內地做直播，也是純粹為了努力賺錢醫治大仔的病。

風波愈挖愈臭，孫美賢不但將社交網清空，並將內地個人短片頻度轉為私人帳號，陷性醜聞風波繼續潛水，不過哥哥孫耀威似乎心情沒有受影響，則如常更新社交網。

醜聞爆出後，兩位主角鄭梓浩及孫美賢繼續潛水，儘管妹妹陷入醜聞，孫耀威就如常更新。在孫耀威分享的片段中，可見他張開手，更有多個BB公仔貼圖，他留言表示：「哇！看來我今年有喜了呀！」更在留言區表示：「我會努力提高國家生育率。」未知是否暗示老婆陳美詩有喜，引來許多網民送上祝福。