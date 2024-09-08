港姐︱謝淑怡名學府碩士畢業　陳甜甜拍《愛．回家》會紅？

《2024香港小姐競選》將於本月15日舉行，現時已進入倒數階段，香港小姐象徵美麗與智慧並重，於今屆15位佳麗中，有3分1為學霸，除了謝淑怡、李曼思及吳芷靖擁有碩士學位，陳甜甜及梁嘉莹則為現任碩士生。

於早輪面試已被指來頭不少的謝淑怡，於世界排名第28的美國約翰霍普金斯大學主修鋼琴演奏，並獲頒發獎學金畢業。現任職鋼琴家的她，更曾多次於國際大賽中獲獎，包括2022年紐約金球古典音樂比賽冠軍、2021年日本伊勢志摩國際鋼琴比賽冠軍、2021年洛杉磯李斯特國際鋼琴比賽第二名，及歌劇改編最佳演奏獎、2019年利馬交響樂團青年藝術家比賽第一名、2018年紐約國際鋼琴比賽取得第二名，更被選為美國國家音樂榮譽協會Pi Kappa Lambda終身會員，表彰其出色的學術工作和傑出音樂家的雙重成就。今年4月，謝淑怡還獲澳門邀請首次在空中演奏鋼琴，而她於3歲半起還有學跳芭蕾舞，並已考獲七級資格，擁有扎穩「舞」功底，從小對主持和演戲感興趣的她，直言參選後加深自己對幕前演出鍾愛的肯定：「我發現自己好鍾意對鏡頭，錄VO時幕後人員問我係咪學過主持或配音，可以一擊即中順利完成錄製。」

李曼思則剛於美國康乃爾大學完成Regional Planning碩士課程，曾在當地實習做助理城市規劃師，雖然於佳麗中身形最嬌小，但卻自認「心臟強大」，更指曾被模特兒公司邀請擔任廣告模特兒，因而發掘演藝細胞，其後曾跟甄詠蓓老師上戲劇班，她視同樣港姐出身的影后張曼玉為偶像。吳芷晴則先在爾灣加州大學主修商業經濟學，副修會計及Digital Arts，之後再在美國普瑞特藝術學院主攻藝術文化管理碩士，現時她更自設公司當文化製作人，名副其實學以致用。

至於正在理工大學修讀工商管理的陳甜甜，除了兼顧學業與港姐綵排，仍抽時間勤力學廣東話，她不認為廣東話差是劣勢，並對自己信心十足：「參選讓我提升自信同心態，更加了解自己。雖然我廣東話講得唔好，但好感恩好多人支持我。」更指望她日能參演《愛．回家之開心速遞》裏「曹總」一角的女兒：「好多網友話如果我演曹總女兒一定會紅！」梁嘉莹就於美國紐約帕森斯設計學院畢業後，現再於香港大學修讀市場學碩士，為配合港姐綵排，她善用時間把一周課堂擠於兩天內完成，盡施「時間管理大法」！對於36吋下圍被封「籮霸」，她直言滿意相關封號，並謂向來對充滿女人味的葫蘆身形感到自信滿滿，並透露近日吃得清淡，且積極做運動，務求線條更完美。