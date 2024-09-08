張嘉兒2胞妹暑假結婚激罕曝光　餅印3姊妹顏值可分高低

2007年港姐冠軍張嘉兒，於2015年與金融才俊老公Nathan結婚，婚後育有兩女，分別為7歲大女劉在芯（Leora）和4歲細女劉在懿（Hannah）。今年暑假對張嘉兒特別難忘，原來2位妹妹先後結婚，所以全家人都在溫哥華一起慶祝。張嘉兒在社交網貼上與2個妹妹的結婚照，想不到三姊妹成個餅印。

張嘉兒發布了幾張在溫哥華的旅遊照並說：「2024是難忘的暑假，因為我兩個妹妹都結婚，我家有四姊妹，每個都住不同城市，爸爸媽媽也好久以前已經分開，今年的暑假我全家都在溫哥華，一起慶祝，一起做了很多事情，太開心了，祝福妹妹永遠幸福快樂。」照片中，張嘉兒身穿一件紫色吊帶低胸禮服，雙手靠在欄杆上望鏡甜笑，長髮飄逸勁女神！

她亦有抱2個囡囡影相，母愛爆棚。其後的照片則是兩個妹妹的結婚相，喜氣洋洋，而在最後的一張三姐妹合照中，張嘉兒坐在兩個妹妹的中間，其十年如一日的凍齡美貌尤其出眾，相比之下則顯得妹妹們稍為遜色一點，真不愧是港姐冠軍！不少網民都表示：「家姐靚好多」、「點解三姐妹差這麽遠」、「家姐靚啲。」