呂爵安「沙田馬場2024/25馬季開鑼日」壓軸獻唱

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）今日（8日）現身馬場，為 「沙田馬場2024/25馬季開鑼日」壓軸獻唱，吸引大批「爵屎」（粉絲暱稱）逼爆馬場！他表示是人生首次踏足馬場，感覺新鮮：「感謝大會邀請，第一次睇馬匹比賽，亦係第一次投注，試咗2場。」他笑稱自己是「燈神」，投注兩場皆做了善事，但大讚現場氣氛很好。

提到近來跟他緋聞傳得熱烘烘的馬來西亞女神林明禎，將於稍後舉行見面會，問他屆時會否出席跟對方見面？他帶點害羞説：「我要見面就我自己約佢啦，大家手下留情啦，有咩問我唔好難為人哋。（咁錫住人哋？）係作為一個男士嘅風度。（會教定對方點講嘢？）我講嘢都唔叻，點敢教。」他笑言叫大家給予他一點空間，又承認跟對方在了解中，身旁經理人花姐（黃慧君）即替他解圍，指自己也未知進度，笑言若記者比她更早知會嬲。另外，提到之前曾跟他傳緋聞的藝人袁澧林，近日宣布正式加盟香港女子職業足球隊，似有離開演藝界之意，他表示知道對方向來喜歡運動，不過二人少聯絡，不清楚對方情況。

他表示剛為電影完成拍，稍後會進劇組：「今次受前輩謝君豪邀請我一齊玩，對上一次合作已經做佢個仔。」他笑言詳情要先賣關子，不過每次有機會都會盡量把握，不斷學習提升自己。除了戲劇上的演出，他表示跟MIRROR隊友姜濤、盧瀚霆及李駿傑合作小組歌、MIRROR團歌及個人單曲將會陸續推出。