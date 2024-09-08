吳大強驚訝鄭梓浩傳偷食　同場丘亞葵稱對方冇異樣

藝人何廣沛和吳大強今日（8日）到油塘出席活動，活動上2人與粉絲大玩遊戲及各自分別獻唱兩首歌，吳大強更在台上扭腰跳舞，炒熱全場氣氛。

受訪時，吳大強對何廣沛的歌聲讚口不絕，還指何廣沛可以參加《中年好聲音》，問到何廣沛在吳大強之後壓軸表演會否有壓力？何廣沛表示可以趁機偷師，又笑稱想吳大強收自己做徒弟教唱英文歌：「不過扭腰跳舞我唔識，由吳大強教吳偉豪跳，再叫吳偉豪教我。」

談到外界傳爆出「偷食」緋聞的鄭梓浩有份參與今次活動，大強就稱不知道，又指與鄭梓浩相熟，曾經合作過，並指最初看見報道時感到好驚訝，不過就沒有致電慰問對方：「我諗佢都需要空間同埋時間去消化吓。」另外，早前吳大強和丘亞葵一同出席聚會，吳大強稱丘亞葵表現一切如常，並沒有異樣，又笑言不清楚甚麼是「Hello Kiss」。

至於，何廣沛近日正和陳曉華合拍新劇《金式森林》，提到曉華傳與朱敏瀚2人將於「年底拉埋天窗」，廣沛即表示驚訝，更稱沒有收到囍帖，問到可有發現曉華與朱敏瀚2人秘戀的蛛絲馬跡？何廣沛就表示完全沒有，亦不見朱敏瀚有來探班，不過表示若果傳聞屬實，他會送上祝福。問到何廣沛打算甚麼時候和女友結婚？他說：「有消息就會同大家講。」並表示到時會請吳大強唱歌。