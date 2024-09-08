古天樂被嗌與林峯組男團：你哋放過我好唔好？

藝人林峯的澳門演唱會昨晚開鑼，「城寨三子」劉俊謙、張文傑胡子彤聯同古天樂（古仔）一齊拍片支持，古仔以電影《九龍城寨之圍城》的角色「龍捲風」造型戴黑超上陣，三子問他是否有時間擔任林峯的個唱嘉賓，古仔角色上身謂：「唔得閒，好忙，要睇住城寨。你哋都幾煩，咁鍾意叫我唱歌，信唔信我一拳一件。」胡子彤指對方好歹也是個歌手，古仔即時更正：「唔係假假哋，直頭就係最受歡迎男歌手。」全場尖叫聲不絕，劉俊謙即時建議古仔加林峯組成「林龍捲峯」，古仔投降說：「你哋幾隻嘢咁多年玩咗我咁耐，我都冇嬲，你哋放過DADDY好唔好？最多咁我請晒你哋去銅鑼灣有間食叉燒飯好好食。」

另外，林峯的好兄弟吳卓羲擔任頭場嘉賓，兩人合唱卓羲的《別怪她》掀起回憶殺，林峯自言一直好想唱《別怪她》，笑指曾跟音樂總監鄧智偉投訴為何將這首好歌給吳卓義，又謂兩人雖相識多年，但合作機會不多，即場向台下的樂易玲𢱑合作：「幾時可套戲畀我哋兩個拍？」其後林峯到後台換衫，獨留吳卓羲，他自言今次是第二次擔任林峯個唱嘉賓，重提第一次做對方演唱會嘉賓時，跟徐子珊及林峯合唱《Let's Get Wet》大跳辣身舞：「因為當年仲喺無綫所以就要一齊跳，徐子珊依家都冇撈啦！」